4,67 промилле: в Риге полиции попалась очень пьяная женщина-водитель

Посреди рабочего дня один из экипажей столичной полиции, патрулируя в тихом уголке территории Курземского управления, заметил упавшее дерево, полностью перегородившее дорогу. На место происшествия были вызваны пожарные, которые сразу же взялись за освобождение дороги.

Когда препятствие уже почти распилили, стражи порядка заметили очень неуверенно приближающийся автомобиль.

"В момент, когда работали пожарные, была замечена очень неуверенно едущая машина, которая внезапно изменила направление. Это дало основание думать, что за рулем находится водитель под влиянием каких-то веществ", - рассказал представитель Курземского управления муниципальной полиции Риги Роман Козлинскис.

Автомобиль остановили, и уже с первого контакта с женщиной-водителем у стражей порядка не было сомнений в том, что она очень пьяна. Работники муниципальной полиции призвали женщину показать водительские права и техпаспорт, на что та ответила, что у нее их нет.

"Работники подошли ближе и увидели, что за рулем находится женщина, по внешним признакам которой можно было понять, что она довольно сильно пьяна.

Женщина говорила очень несвязно, использовала в своей лексике нецензурные слова. На вопрос о наличии документов она сказала, что у нее их с собой нет, так как все дома. 7

Однако в ходе проверки по базе данных выяснилось, что прав у женщины нет вообще - их срок закончился. На место происшествия были вызваны работники дорожной полиции.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка сделали тест на алкоголь, и его результаты удивили даже опытных полицейских.