В Инчукалнсе мужчина внезапно набросился на полицейского и пытался его душить

Люди вызвали полицию, так как мужчина вел себя неадекватно - рассказывал непонятные истории и "боролся с невидимыми противниками".

Молодой человек и ранее попадал в поле зрения полиции, поэтому стражи порядка поняли, что потребуется помощь медиков. Стражи порядка призвали мужчину какое-то время посидеть в их машине, пока не приедут медики.

Спустя какое-то время полицейский открыл двери машины, чтобы поинтересоваться, как мужчина себя чувствует. В тот момент он выскочил из автомобиля и напал на полицейского, повалил его на землю и попытался задушить.

Работница полиции заметила, что коллеге грозит опасность, поэтому бросилась на помощь. Мужчину предупредили, что против него будет использован электрошокер, однако он не реагировал на предупреждения, поэтому устройство пришлось пустить в ход.

После этого на мужчине защелкнули наручники и снова поместили в полицейскую машину.

Позднее медики в сопровождении полиции доставили его в больницу.