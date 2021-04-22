В Италии мужчина 15 лет не ходил на работу, но получил в виде зарплаты полмиллиона евро

Местные СМИ сообщают, что мужчина в 2005 году перестал ходить на работу в больницу Чачо в Катандзаро на юге Италии.

Сейчас против мужчины начато расследование в связи с мошенничеством, выманиванием денег и превышением служебных полномочий, сообщает агентство ANSA. Расследование заведено и против шести работников руководства больницы.

Стражи порядка отметили, что мужчина перестал выполнять служебные обязанности сразу же после назначения на работу в больнице. Он был чиновником. Его также обвиняют в высказывании угроз начальнице в попытках удержать ее от заведения дисциплинарного дела. Позднее начальница ушла на пенсию, и непоявление ее подчиненного на работе на протяжении многих лет не замечали ни ее последователь, ни отдел кадров больницы.