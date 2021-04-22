Чт, 22.04.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Италии мужчина 15 лет не ходил на работу, но получил в виде зарплаты полмиллиона евро

Иллюстративное фото ФОТО: sebra/Shutterstock.

В Италии сотрудник больницы обвиняется в том, что целых 15 лет не ходил на работу, но все равно получал зарплату, сообщает BBC.

Местные СМИ сообщают, что мужчина в 2005 году перестал ходить на работу в больницу Чачо в Катандзаро на юге Италии.

С того времени ему выплатили зарплату в размере 538 000 евро.

Сейчас против мужчины начато расследование в связи с мошенничеством, выманиванием денег и превышением служебных полномочий, сообщает агентство ANSA. Расследование заведено и против шести работников руководства больницы.

Полиция Италии провела масштабное расследование о фиктивном трудоустройстве и возможном выманивании денег из госсектора.

Стражи порядка отметили, что мужчина перестал выполнять служебные обязанности сразу же после назначения на работу в больнице. Он был чиновником. Его также обвиняют в высказывании угроз начальнице в попытках удержать ее от заведения дисциплинарного дела. Позднее начальница ушла на пенсию, и непоявление ее подчиненного на работе на протяжении многих лет не замечали ни ее последователь, ни отдел кадров больницы.

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