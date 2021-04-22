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Компания Bolt, больше известная своим удобным предложением услуг каршеринга и аренды самокатов, прошлым летом стала доступна и в магазине приложений AppGallery. Став невероятно популярной у пользователей Huawei, Bolt решила расширить долгосрочное сотрудничество с технологической компанией Huawei и добавила к ассортименту магазина приложений приложение для доставки еды Bolt Food, таким образом, заметно расширив свою сеть доставки по всей Европе.

Платформа для востребованной клиентами услуги

Компания Bolt была одним из первых широко известных брендов, который присоединился к AppGallery. Приложение быстро завоевало большую популярность у пользователей, количество его скачиваний достигло 4 миллионов*. Компания имеет хорошую репутацию как один из самых быстрых безопасных и надежных поставщиков услуг и продолжает подчеркивать свои конкурентные преимущества среди подобных компаний.

«Присоединение к ассортименту магазина приложений AppGallery дало Bolt возможность расширить круг своих клиентов, обратившись к значительному количеству пользователей телефонов Huawei. AppGallery быстро стал третьим в мире по величине магазином приложений с 530 миллионами активных пользователей в месяц, при этом в Европе это количество увеличилось на 61,5 % и достигло более 42 миллионов новых пользователей», — сообщает Гунта Курсиша-Буткане (Gunta Kursiša-Butkāne), руководитель отдела развития бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии.

Присоединение Bolt Food к магазину приложений Huawei стало поворотной точкой для обеих компаний и ответом на небывалый спрос со стороны потребителей. В AppGallery в разделе «Список пожеланий» (Wishlist) пользователям предлагается отметить приложения, которые они хотели бы скачать. На этот раз в списке пожеланий было получено более 2 тысяч запросов пользователей на включение приложения Bolt Food в платформу AppGallery.

Последние годы были революционными в плане развития доставки продуктов питания по запросу, и произошло это в основном в результате стремительного развития мобильных технологий и постоянного увеличения возможностей. Однако глобальная пандемия ускорила эти изменения, особенно в области отношения потребителей к возможностям получения еды навынос.

Приложение Bolt Food работает уже в 20 странах. За год компания продемонстрировала заметное и стремительное развитие, в отличие от конкурентов, которым потребовались годы. Обеспечиваемый компанией сервис доставки еды доступен более чем в 40 городах Европы и Африки.

ФОТО: Пресс-фото

Лидер в сегменте доставки еды

Обеспечение доступных и всегда высококачественных услуг в кратчайшие сроки — вот ключ к успеху Bolt Food, что позволило компании занять позицию лидера в условиях очень острой конкуренции в сегменте услуг доставки. Эта философия соответствует и каршерингу Bolt — обеспечить клиентам великолепный сервис по выгодной цене. У Bolt цены на доставку еды обычно на 25 % ниже, чем у других поставщиков этой услуги, что делает предложения Bolt в глазах потребителей наиболее выгодными по соотношению цена-качество.

Г. Курсиша-Буткане подчеркивает, что отчасти популярность Bolt в AppGallery зависит и от способности использовать стратегию Huawei, которая концентрируется на установлении отношений с разработчиками приложений, которые ищут решения для того, чтобы предоставить каждому пользователю смартфона высококачественные и ориентированные на местный рынок услуги. Bolt Food продемонстрировала аналогичный подход, уделив большое внимание потребностям клиентов во всеобъемлющей практике пользователей, выборе, доставке и цене, часто устраивая акции и делая специальные предложения.

«Чтобы предложения приложения для доставки еды дошли до потребителя, Bolt в сотрудничестве с Huawei проведет ряд рекламных кампаний, направленных на потребителя. Они будут включать в себя различные баннеры и поиск ключевых слов в AppGallery, чтобы увеличить среднее количество кликов, а также системные сообщения для пользователей во всей Центральной Европе, Восточной Европе и Скандинавии, в отдельных странах Западной Европы и во всем мире. Мероприятия будут еще больше поддерживаться всеобъемлющей рекламной кампанией Huawei, в ходе которой будет рекламироваться приложение Bolt Food, приложения третьих сторон и созданные самим Huawei приложения, а также совместными рекламами и кампаниями в социальных сетях», — поясняет Г. Курсиша.

Поддержка Bolt отражает решение Huawei помогать брендам и разработчикам расти вместе и приумножать успехи своего бизнеса, используя AppGallery. Bolt Food можно скачать на сайте AppGallery уже сейчас.