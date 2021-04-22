Чт, 22.04.2021
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Государственное агентство лекарств

Видео ⟩ Интернет-хит: веселые танцы дежурной LTV

В соцсетях активно распространяется видео, в котором дежурная "Латвийского телевидения" (LTV) пускается в пляс.

"Вы тоже соскучились по танцам от души в сопровождении живой музыки? Группа Very Cool People выпустила новую песню Renegade, которая является вторым синглом в будущем альбоме. Музыканты порадовали не только зрителей "Утренней панорамы", но и позитивную дежурную Лидию, которая пустилась в пляс в фойе здания", - сообщается в видеоролике.  

Клип разлетелся по разным социальным сетям. Зрители активно постились комментировать. 

"С шутками, свободой и позитивным настроем всегда легче", "Привет Лидии! Как всегда в форме и взрывает!", "Как позитивно", - писали люди. 

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