Видео ⟩ Интернет-хит: веселые танцы дежурной LTV
В соцсетях активно распространяется видео, в котором дежурная "Латвийского телевидения" (LTV) пускается в пляс.
В соцсетях активно распространяется видео, в котором дежурная "Латвийского телевидения" (LTV) пускается в пляс.
"Вы тоже соскучились по танцам от души в сопровождении живой музыки? Группа Very Cool People выпустила новую песню Renegade, которая является вторым синглом в будущем альбоме. Музыканты порадовали не только зрителей "Утренней панорамы", но и позитивную дежурную Лидию, которая пустилась в пляс в фойе здания", - сообщается в видеоролике.
Клип разлетелся по разным социальным сетям. Зрители активно постились комментировать.
"С шутками, свободой и позитивным настроем всегда легче", "Привет Лидии! Как всегда в форме и взрывает!", "Как позитивно", - писали люди.