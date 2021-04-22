Видео ⟩ Интернет-хит: веселые танцы дежурной LTV

"Вы тоже соскучились по танцам от души в сопровождении живой музыки? Группа Very Cool People выпустила новую песню Renegade, которая является вторым синглом в будущем альбоме. Музыканты порадовали не только зрителей "Утренней панорамы", но и позитивную дежурную Лидию, которая пустилась в пляс в фойе здания", - сообщается в видеоролике.