Covid-19: в Литве за сутки подтверждено 1344 новых случая, в Эстонии - 436
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1344 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, в Эстонии - 436 новых случаев и 11 смертей.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1344 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, в Эстонии - 436 новых случаев и 11 смертей.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1344 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 11 968 молекулярных тестов (ПЦР) и 7450 антигенных тестов на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 528,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,1%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 237 950 случаев Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 3818 человек.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4255 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 436 тестов (7,7 процента), скончались 11 человек с коронавирусом.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа (242, в том числе 189 в Таллинне).
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 512 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 10 процентов.
По состоянию на утро 22 апреля госпитализированы 418 пациентов с Covid-19, новых случаев коронавируса 19. Средний возраст госпитализированных пациентов 69 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 326, то есть 77 процентов.
За сутки введено 5111 доза вакцины, всего привиты 295 744 человека, в том числе 89 868 получили обе дозы вакцины. Не менее одной дозы вакцины получили 57 процентов людей старше 70 лет.