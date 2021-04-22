Чт, 22.04.2021
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Covid-19: в Литве за сутки подтверждено 1344 новых случая, в Эстонии - 436

Больница. ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1344 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, в Эстонии - 436 новых случаев и 11 смертей.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1344 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 11 968 молекулярных тестов (ПЦР) и 7450 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 528,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 237 950 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3818 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4255 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 436 тестов (7,7 процента), скончались  11 человек  с коронавирусом.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа (242, в том числе 189 в Таллинне).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет  512 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 10  процентов.

По состоянию на утро 22 апреля госпитализированы 418 пациентов с Covid-19,  новых случаев коронавируса 19. Средний возраст госпитализированных пациентов 69 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 326, то есть  77 процентов.

За сутки введено 5111 доза вакцины, всего привиты 295 744 человека, в том числе 89 868 получили  обе дозы вакцины. Не менее одной дозы вакцины получили 57 процентов людей старше 70 лет.

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