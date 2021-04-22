LATRAPS становится партнером терминала навалочных грузов в Рижском порту, в первый год планируя обработать до одного миллиона тонн

«Вхождение компании LATRAPS в Рижский Свободный порт означает, что порт развивается. Инвестиции местных фермеров в капитал «Alpha osta» - прекрасный фундамент для дальнейших перемен, связанных с изменениями в конъюнктуре грузов в Рижском Свободном порту, в результате которых портовая компания, изначально созданная для перевалки минеральных удобрений, переориентировала свою инфраструктуру на перевалку зерна. Очевидно, что «Alpha osta» успешно справилась с этой непростой трансформацией», - отметил Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта.

На данный момент на терминале приняты все необходимые меры для обеспечения высококачественной перевалки зерна. Существующая инфраструктура терминала «Alpha osta» включает в себя специализированные бункеры для хранения зерна, автоматизированную систему транспортировки и погрузки на суда, возможность обслуживания судов типоразмера «Panamax», а также и мощную железнодорожную инфраструктуру.

«Стратегия LATRAPS всегда основывалась на развитии пунктов перевалки у подъездных железнодорожных путей. В этом есть много преимуществ. По железной дороге мы можем одним составом доставить в порт 3 тысячи тонн, что значительно больше, чем автомобильным транспортом. Кроме того, снижается нагрузка грузового автотранспорта на автодороги и городские магистрали. Таким образом, именно наличие у «Alpha osta» хорошо развитой железнодорожной инфраструктуры стало одним из основных преимуществ, которые мы учитывали при оценке возможности расширения нашей деятельности в Рижском порту», - объяснил Эдгарс Ружа, Председатель правления LATRAPS.

Пропускная способность «Alpha osta» превышает 20 тыс. тонн в сутки, а общая емкость зернохранилищ - более 100 тыс. тонн. На текущий момент эти мощности являются достаточными и приемлемыми для перевалки зерна, но в будущем компания планирует дополнительные инвестиции для увеличения данных мощностей.

«В связи с тем, что мировой спрос на зерновые сейчас высок, в ближайшие годы мы планируем инвестировать в увеличение складских мощностей. Что касается актуальных проектов, то некоторые склады в настоящее время оборудуются весами, чтобы обеспечить более точный контроль при погрузке. Чтобы предотвратить образование пыли, в настоящее время мы инвестируем в установку аспирационных систем, которые будут эффективно очищать воздух от пыли, образующейся в процессе перевалки зерна», - добавил Э. Ружа.

Для покупки терминала был использован широко распространенный в мире, но редко используемый в Латвии метод привлечения финансирования - закрытый выпуск облигаций. Членам LATRAPS было предложено купить облигации на сумму пять миллионов евро. Проведение сделки обеспечили инвестиции фермеров и доверие к компании.

«Важно, что для реализации проекта используется местный капитал. Зерно - это один из наиболее объемных экспортных товаров, который поставляют наши фермеры, производители зерна, к тому же именно местные компании привозят этот товар в порт и его обслуживают. Это ориентированный на экспорт капитал Латвии, который оказывает значительное влияние на латвийскую экономику », - подчеркнул А. Зелтиньш.