"Локомотив" одержал 10 побед подряд. До рекорда всего 4 матча

В полуфинальном поединке Кубка России победу "Локомотиву" принесли Франсуа Камано, Гжегожа Крыховяка и Ивана Облякова, который поразил собственные ворота. В финале Кубка России "Локомотив" сойдётся с самарскими "Крыльями Советов". Игра пройдёт 12-го мая в Нижнем Новгороде.

Отметим, что подопечные Марко Николича выиграли 10-й матч подряд - все после зимней паузы. В текущем календарном году "Локомотив" ещё не проигрывал. Семь побед пришлись на чемпионат России, а три - в Кубке. Общий счёт этих матчей - 26:3. В среднем команда забивает 2,6 гола за матч.

Теперь "Локомотиву" нужно одержать ещё четыре победы, чтобы побить рекорд "Зенита" Андре Виллаша-Боаша, который был установлен в 2014 году - 13 побед подряд. Рекордсменом же по количеству побед подряд является московский ЦСКА, который в сезоне-1998/99 не проигрывал на протяжении 14 матчей.