"Заговор против Лукашенко" удобен Москве, чтобы взять в оборот его самого - и страну с ним

Кремлю так сподручнее взять в оборот белорусского вождя: держись, мол, поближе к нам, интегрируйся теснее, пускай наши военные базы, иначе пропадешь. Но спасая себя, режим ставит под удар независимость Беларуси.

Тему подготовки переворота в Беларуси Путин манипулятивно вплел в ткань антизападной риторики: "В мире, к сожалению, похоже, все уже привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Я имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны".

Заметьте: тирада построена так, чтобы подвести к мысли, что и санкции против обоих режимов, и планы погубить белорусского вождя исходят из одних и тех же центров.

Страшилка, чтобы демонизировать Запад

Между тем публике до сих пор не представлено убедительных доказательств того, что за спинами посаженных в СИЗО КГБ Беларуси пушкиноведа Александра Федуты, адвоката Юрия Зенковича и политика Григория Костусёва стояли ЦРУ и американское руководство (или хотя бы спецслужбы Польши). Американское гражданство Зенковича - согласитесь, аргумент слабенький.

Не вполне понятно также, какие именно действия должен был, по мысли Путина, осудить коллективный Запад. Ведь в разоблачительном сюжете по белорусскому телевидению показали только нарезку фрагментов некой зум-конференции да трепа в московском ресторане. И всё - дальше действовали красавцы из спецслужб, которые лихо повязали фигурантов.

Ну и, потом, США и Польша отвергли обвинения в своей причастности к этой истории. И почему бы не допустить, что других комментариев не последовало только потому, что там сочли все это, мягко говоря, фантазиями?

Пассажи Путина о попытке переворота в Беларуси были рассчитаны "больше на внутреннюю аудиторию", отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич.

По его словам, сейчас происходит резкое обострение отношений России с Западом, и потому "история с якобы покушением на Лукашенко" удобна, "чтобы демонизировать Запад".

"Вот Байден какое-то время назад назвал Путина убийцей - и теперь получает ответку: смотри, ты же сам вроде как хотел убить Лукашенко", - говорит аналитик.

Кто и как мог заманить Зенковича и Федуту?

Но Москва, возможно, не просто подхватила страшилку, чтобы использовать ее для пиара, а и сама приложила руку к созданию сюжета. Во всяком случае, так считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий.

"Полагаю, что эта оперативная комбинация была разработана и реализована российскими спецслужбами", - заявил аналитик в комментарии для Naviny.by.

Как это могло выглядеть технически?