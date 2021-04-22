Чт, 22.04.2021
Статистика показывает, что о возможных побочных эффектах сообщали в среднем около четырех из 1000 вакцинированных, получивших первую или вторую дозу вакцины. Государственное агентство лекарств
Государственное агентство лекарств

"Заговор против Лукашенко" удобен Москве, чтобы взять в оборот его самого - и страну с ним

Владимир Путин ФОТО: EPA/Scanpix

В преддверии визита Лукашенко к Путину политический обозреватель Naviny.by рассуждает о том, какой отпечаток на переговоры накладывает раскрытое недавно "дело о госперевороте" в Беларуси. Во время обращения 21 апреля Путин использовал его, чтобы впечатлить российского обывателя и бросить камень в оппонентов за рубежом. Но "спасенный" Лукашенко может теперь оказаться объектом московских манипуляций.

 Кремлю так сподручнее взять в оборот белорусского вождя: держись, мол, поближе к нам, интегрируйся теснее, пускай наши военные базы, иначе пропадешь. Но спасая себя, режим ставит под удар независимость Беларуси. 

Тему подготовки переворота в Беларуси Путин манипулятивно вплел в ткань антизападной риторики: "В мире, к сожалению, похоже, все уже привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Я имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны".

Заметьте: тирада построена так, чтобы подвести к мысли, что и санкции против обоих режимов, и планы погубить белорусского вождя исходят из одних и тех же центров.

Страшилка, чтобы демонизировать Запад

Между тем публике до сих пор не представлено убедительных доказательств того, что за спинами посаженных в СИЗО КГБ Беларуси пушкиноведа Александра Федуты, адвоката Юрия Зенковича и политика Григория Костусёва стояли ЦРУ и американское руководство (или хотя бы спецслужбы Польши). Американское гражданство Зенковича - согласитесь, аргумент слабенький.

Не вполне понятно также, какие именно действия должен был, по мысли Путина, осудить коллективный Запад. Ведь в разоблачительном сюжете по белорусскому телевидению показали только нарезку фрагментов некой зум-конференции да трепа в московском ресторане. И всё - дальше действовали красавцы из спецслужб, которые лихо повязали фигурантов.

Ну и, потом, США и Польша отвергли обвинения в своей причастности к этой истории. И почему бы не допустить, что других комментариев не последовало только потому, что там сочли все это, мягко говоря, фантазиями?

Пассажи Путина о попытке переворота в Беларуси были рассчитаны "больше на внутреннюю аудиторию", отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич.

По его словам, сейчас происходит резкое обострение отношений России с Западом, и потому "история с якобы покушением на Лукашенко" удобна, "чтобы демонизировать Запад".

"Вот Байден какое-то время назад назвал Путина убийцей - и теперь получает ответку: смотри, ты же сам вроде как хотел убить Лукашенко", - говорит аналитик.

Кто и как мог заманить Зенковича и Федуту?

Но Москва, возможно, не просто подхватила страшилку, чтобы использовать ее для пиара, а и сама приложила руку к созданию сюжета. Во всяком случае, так считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий.

"Полагаю, что эта оперативная комбинация была разработана и реализована российскими спецслужбами", - заявил аналитик в комментарии для Naviny.by.

Как это могло выглядеть технически?

По словам Сивицкого, после начала белорусского политического кризиса в Москве возник один из альтернативных оппозиционных центров - Комитет народного спасения, связанный с российским олигархом с белорусскими корнями Дмитрием Мазепиным. Вокруг этой структуры начали объединяться вынужденные эмигрировать в Россию представители белорусского гражданского общества и оппозиции, проявили интерес к инициативе и некоторые из "бывших и действующих топовых белорусских чиновников".

Сивицкий не исключает, что в контексте этого процесса "российские спецслужбы наняли Юрия Зенковича и Александра Федуту в качестве политических консультантов. И те ехали в Москву общаться не с мифическими оппозиционно настроенными генералами вооруженных сил Беларуси, а с представителями российского силового блока". Ведь понятно, что любой сценарий смены власти в Беларуси должен учитывать позицию России, подчеркнул собеседник Naviny.by.

А что, если параллельно готовится другой, настоящий сценарий?

А потом, предполагает аналитик, Москва могла слить всю эту информацию Минску. С какой целью? Их несколько, считает Сивицкий.

Во-первых, история с покушением нужна российским игрокам, чтобы оказать психологическое давление на Лукашенко перед его переговорами с Путиным, "продемонстрировать, что его политическое и физическое выживание зависит от воли Москвы". И при этом намекнуть, что в следующий раз "подобный сценарий может быть доведен до логического конца", если белорусский партнер не пойдет на уступки.

Во-вторых, говорит Сивицкий, Москва таким образом пытается убедить Лукашенко, что гарантией выживаемости режима в условиях, когда Запад плетет-де агрессивные планы, является постоянное военное присутствие России в Беларуси. Это, мол, станет прививкой от переворотов и цветных революций.

В-третьих, по мнению собеседника Naviny.by, Кремль "преследует цель обострить и так сложные отношения Минска с соседями, прежде всего Украиной и Польшей, а также Соединенными Штатами". Иначе говоря, добиться "эффекта Эрдогана". В 2016 году, пояснил аналитик, турецкому лидеру была передана информация российских спецслужб о заговоре против него, который связали с живущим в США оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

"Это положило начало размежеванию Турции с Соединенными Штатами, обострению ее противоречий с союзниками по НАТО и Евросоюзом, а также привело к ее тактическому сближению с Россией", - отметил Сивицкий.

Есть у него и альтернативное объяснение: всю эту игру российская сторона могла затеять ради того, чтобы "отвести внимание от реального сценария, который готовят другие люди и ведомства".

Речь идет о гипотетическом московском сценарии, направленном - выразимся дипломатично - на изменение ситуации в Беларуси. В таком случае мы наблюдаем пускание пыли в глаза с целью усыпить бдительность Минска, считает Сивицкий.

"Москва по-прежнему заинтересована отправить Лукашенко на пенсию"

Таким образом, Лукашенко в этой истории (причем независимо от того, насколько приложили к ней руку российские спецслужбы) может оказаться не столько спасенным счастливчиком, сколько объектом московских манипуляций.

Чего же хочет добиться Путин на переговорах, которые назначены на 22 апреля в российской столице?

Во-первых, белорусского гостя постараются убедить, что для получения комфортного доступа к российским энергоресурсам и рынкам следует подписать наконец дорожные карты интеграции. И прежде всего - гармонизировать налоговые системы (а де-факто - чтобы Беларусь перешла на российское налоговое законодательство). Кремлю это нужно, чтобы привязать к себе Беларусь институционально, считает Сивицкий.

Карбалевич тоже уверен: Лукашенко будут убеждать, что главное спасение от переворотов и вообще давления Запада - это более тесная интеграция. В том числе военная: ведь если оппозиционеры действительно готовят переворот, то лучшая гарантия от этого - российские подразделения на территории Беларуси.

По мнению Сивицкого, в военной сфере Кремль в отношении Беларуси хочет реализовать "армянскую модель", а именно - разместить базу и переподчинить региональную группировку войск, в которую входит вся белорусская армия, командованию Западного военного округа России.

Кроме того, полагает он, Путин намерен продвигать и вопросы конституционной реформы, транзита власти, поскольку "Москва по-прежнему заинтересована отправить Лукашенко на пенсию".

При помощи транзита власти Кремль надеется разрешить кризис в соседней стране и усилить свое влияние на политические процессы в ней через переход от суперпрезидентской к парламентской форме правления и инвестиции в политические проекты в виде партий, считает эксперт.

Впрочем, оговаривается он, маловероятно, что Лукашенко так вот сразу капитулирует. В таком случае вскоре мы будем наблюдать новый раунд обострения отношений между Минском и Москвой, резюмировал Сивицкий.

Здесь можно было бы заметить, что все это напоминает бесконечный мыльный сериал и пора снова запасаться попкорном. Но вообще-то не до шуток, потому что на кону независимость Беларуси. Спасая себя, режим ставит ее под удар.

НАВЕРХ
Back