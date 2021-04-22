Звезда TikTok Дина Саева удалила соцсети из-за травли
21-летняя знаменитость Дина Саева в прошлом году стала самым популярным инфлюенсером в русскоязычном TikTok-сообществе, но девушка откровенно призналась, что не смогла вынести травли.
21-летняя знаменитость Дина Саева в прошлом году стала самым популярным инфлюенсером в русскоязычном TikTok-сообществе, но девушка откровенно призналась, что не смогла вынести травли.
Дина Саева приобрела популярность мгновенно. Она стала лицом Paco Rabanne, а до этого успела посотрудничать с Dolce&Gabanna, Dior и Nutella.
Несколько дней назад Саева вышла на связь с подписчиками и пожаловалась на травлю. Блогер призналась, что больше не может это вытерпеть. Дина не стала скрывать, что страдает бессонницей и не прекращает принимать антидепрессанты.
"Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния", - цитирует Дину Woman.ru.
В какой-то момент Саева просто удалила свои аккаунты с огромным числом подписчиков.
"Я не хочу убегать от самого себя! Пора заканчивать!", - заявила она и деактивировала свой Instagram-аккаунт с семью миллионами подписчиков.
TikTok-аккаунт она сохранила, но все ролики скрыла. Напомним, что У Дины там двадцать с половиной миллионов фолловеров.