Звезда TikTok Дина Саева удалила соцсети из-за травли

Дина Саева приобрела популярность мгновенно. Она стала лицом Paco Rabanne, а до этого успела посотрудничать с Dolce&Gabanna, Dior и Nutella.

Несколько дней назад Саева вышла на связь с подписчиками и пожаловалась на травлю. Блогер призналась, что больше не может это вытерпеть. Дина не стала скрывать, что страдает бессонницей и не прекращает принимать антидепрессанты.

"Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния", - цитирует Дину Woman.ru.

В какой-то момент Саева просто удалила свои аккаунты с огромным числом подписчиков.

"Я не хочу убегать от самого себя! Пора заканчивать!", - заявила она и деактивировала свой Instagram-аккаунт с семью миллионами подписчиков.