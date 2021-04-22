Чт, 22.04.2021
Одной из причин оставить работу кассира в магазине стала зарплата. Минимальная заработная плата в Латвии… Однако жить на такие деньги в долгосрочной перспективе невозможно. Кристине Белицка, актриса
Кристине Белицка, актриса

Звезда TikTok Дина Саева удалила соцсети из-за травли

21-летняя знаменитость Дина Саева в прошлом году стала самым популярным инфлюенсером в русскоязычном TikTok-сообществе, но девушка откровенно призналась, что не смогла вынести травли. 

Дина Саева приобрела популярность мгновенно. Она стала лицом Paco Rabanne, а до этого успела посотрудничать с Dolce&Gabanna, Dior и Nutella. 

Несколько дней назад Саева вышла на связь с подписчиками и пожаловалась на травлю. Блогер призналась, что больше не может это вытерпеть. Дина не стала скрывать, что страдает бессонницей и не прекращает принимать антидепрессанты.

"Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния", - цитирует Дину Woman.ru.

В какой-то момент Саева просто удалила свои аккаунты с огромным числом подписчиков.

"Я не хочу убегать от самого себя! Пора заканчивать!", - заявила она и деактивировала свой Instagram-аккаунт с семью миллионами подписчиков.

TikTok-аккаунт она сохранила, но все ролики скрыла. Напомним, что У Дины там двадцать с половиной миллионов фолловеров.

НАВЕРХ
Back