Президент: главная задача - добиться быстрой вакцинации

Он добавил, что вскоре это станет возможным, поскольку в Латвию поступит большее количество доз вакцин.

"Организовать это - задача министра здравоохранения. Мы видим, что инфраструктура построена, и надеемся, что вакцинация пройдет быстро, что вакцины не останутся на складах, а из аэропорта через склад попадут к людям",

- сказал Левитс.

Кариньш также подчеркнул, что важен быстрый темп вакцинации, чтобы вакцины не накапливались ни на центральном складе, ни в отдельных пунктах вакцинации. Он отметил, что система действует, и, например, темпы вакцинации на прошлой неделе были лучше, чем неделей ранее.