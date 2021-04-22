Чт, 22.04.2021
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Янис Витенбергс, министр экономики

Лиепая, находясь в списке безопасных самоуправлений, продолжит "удаленку" в школах

Иллюстративное фото ФОТО: Aleksandra Suzi/Shutterstock

Лиепайское городское самоуправление приняло решение продолжить организацию обучения учеников 1-6-х и 7-11-х классов дистанционно, сообщила агентству LETA представитель управления образования Лиепаи Ренате Мельке.

Несмотря на то, что Лиепая находится в списке эпидемиологически безопасных самоуправлений, в последние дни в городе снова отмечается существенный рост заболеваемости. За неделю число случаев инфицирования увеличилось на 44%. Поэтому было решено продолжить обучение школьников в дистанционном формате.

Мельке напомнила, что с 13 апреля ученики 12-х классов лиепайских школ по вторникам и средам могут очно присутствовать на занятиях по предметам, по которым предстоит сдавать экзамены.

Сейчас очное обучение для 12-классников дважды в неделею организуют 10-я лиепайская средняя школа им. Яниса Чаксте, 8-я лиепайская средняя школа и 7-я лиепайская средняя школа. Школьники и педагоги, вовлеченные в очное обучение, регулярно - раз в две недели - сдают тест на Covid-19.

В остальных лиепайских школах после оценки ситуации было решено очные занятия для 12-классников не проводить, однако каждая из школ предоставляет возможность индивидуальных очных консультаций по договоренности с педагогом.

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