Лиепая, находясь в списке безопасных самоуправлений, продолжит "удаленку" в школах

Несмотря на то, что Лиепая находится в списке эпидемиологически безопасных самоуправлений, в последние дни в городе снова отмечается существенный рост заболеваемости. За неделю число случаев инфицирования увеличилось на 44%. Поэтому было решено продолжить обучение школьников в дистанционном формате.

Мельке напомнила, что с 13 апреля ученики 12-х классов лиепайских школ по вторникам и средам могут очно присутствовать на занятиях по предметам, по которым предстоит сдавать экзамены.

Сейчас очное обучение для 12-классников дважды в неделею организуют 10-я лиепайская средняя школа им. Яниса Чаксте, 8-я лиепайская средняя школа и 7-я лиепайская средняя школа. Школьники и педагоги, вовлеченные в очное обучение, регулярно - раз в две недели - сдают тест на Covid-19.