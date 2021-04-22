В Беларуси задержанным "за подготовку госпереворота" предъявили обвинения. Один из них - неизвестен

В Беларуси четырем задержанным предъявлены обвинения "за подготовку госпереворота", сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. Обвинения в "заговоре с целью захвата власти неконституционным путём" предъявили Юрию Зенковичу, Александру Федуте, Григорию Костусеву. А вот кто четвёртый, пока неизвестно. Бычек утверждает, что все они "дают признательные показания и сотрудничают со следствием".