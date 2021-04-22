Чт, 22.04.2021
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В Беларуси задержанным "за подготовку госпереворота" предъявили обвинения. Один из них - неизвестен

Иллюстративное фото ФОТО: unsplash.com

В Беларуси четырем задержанным предъявлены обвинения "за подготовку госпереворота", сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. Обвинения в "заговоре с целью захвата власти неконституционным путём" предъявили Юрию Зенковичу, Александру Федуте, Григорию Костусеву. А вот кто четвёртый, пока неизвестно. Бычек утверждает, что все они "дают признательные показания и сотрудничают со следствием".

По словам Бычека, адвокат Юрий Зенкович признал вину в полном объеме. Допустили ли к нему адвоката, неизвестно.  

"Зенкович вербовал участников, в том числе подбирая за денежное вознаграждение подельников в рядах Вооруженных Сил Беларуси", - сказал Бычек в эфире Белорусского телевидения.

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