Аршавин назвал фаворитов Евро-2020

"К сожалению, для нас, я считаю одним из фаворитов бельгийцев. Сильна и французская команда. Кажется, им всё понравилось на чемпионате мира в России, и они хотят повторить успех", - приводит слова Аршавина "Спорт-Экспресс".

"Чемпионат мира показал, что для нашей команды особенно важна поддержка трибун. Та атмосфера была незабываемой. Надо повторить хотя бы её частичку на Евро-2020 в Петербурге. Надеюсь, болельщики помогут, это повлияет на результат, и он будет удачным", - заявил бывший футболист сборной России.

Напомним, что основной турнир Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Бельгии на групповом этапе турнира сыграет с Россией, Данией и Финляндией. Сборная Франции встретится со сборными Германии, Португалии и Венгрии.