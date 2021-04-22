Чт, 22.04.2021
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Аршавин назвал фаворитов Евро-2020

Андрей Аршавин ФОТО: AFP/SCANPIX

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы по футболу.

"К сожалению, для нас, я считаю одним из фаворитов бельгийцев. Сильна и французская команда. Кажется, им всё понравилось на чемпионате мира в России, и они хотят повторить успех", -  приводит слова Аршавина "Спорт-Экспресс".

"Чемпионат мира показал, что для нашей команды особенно важна поддержка трибун. Та атмосфера была незабываемой. Надо повторить хотя бы её частичку на Евро-2020 в Петербурге. Надеюсь, болельщики помогут, это повлияет на результат, и он будет удачным", - заявил бывший футболист сборной России.

Напомним, что основной турнир Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Бельгии на групповом этапе турнира сыграет с Россией, Данией и Финляндией. Сборная Франции встретится со сборными Германии, Португалии и Венгрии.

Андрей Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. На его счету 74 матча и 17 голов за национальную команду. В настоящий момент Аршавин является директором департамента развития молодёжного футбола "Зенита".

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