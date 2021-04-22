Аршавин назвал фаворитов Евро-2020
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы по футболу.
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы по футболу.
"К сожалению, для нас, я считаю одним из фаворитов бельгийцев. Сильна и французская команда. Кажется, им всё понравилось на чемпионате мира в России, и они хотят повторить успех", - приводит слова Аршавина "Спорт-Экспресс".
"Чемпионат мира показал, что для нашей команды особенно важна поддержка трибун. Та атмосфера была незабываемой. Надо повторить хотя бы её частичку на Евро-2020 в Петербурге. Надеюсь, болельщики помогут, это повлияет на результат, и он будет удачным", - заявил бывший футболист сборной России.
Напомним, что основной турнир Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Бельгии на групповом этапе турнира сыграет с Россией, Данией и Финляндией. Сборная Франции встретится со сборными Германии, Португалии и Венгрии.
Андрей Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. На его счету 74 матча и 17 голов за национальную команду. В настоящий момент Аршавин является директором департамента развития молодёжного футбола "Зенита".