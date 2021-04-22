Аудио ⟩ Тилль Линдеманн спел на русском советскую песню "Любимый город"
Известно, что данный кавер войдет в саундтрек нового военного фильма "Девятаев", снятого Тимуром Бекмамбетовым и Сергеем Трофимовым. Об этом пишет Esquire.ru.
Известно, что данный кавер войдет в саундтрек нового военного фильма "Девятаев", снятого Тимуром Бекмамбетовым и Сергеем Трофимовым. Об этом пишет Esquire.ru.
Советская песня "Любимый город" была написана на стихи поэта Евгения Долматовского. Примечательно, что фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке. Ранее ее исполнял Марк Бернес в картине "Истребители".
Фильм "Девятаев" посвящен подвигу советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, который совершил побег из немецкого концлагеря на угнанном бомбардировщике.
Премьера клипа состоится 29 апреля, как и премьера фильма. Бекмамбетов рассказал, что Линдеманн сам предложил режиссеру исполнить эту песню. Возможно такое желание у артиста возникло, потому что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР.
"Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем", - цитирует Бекмамбетова "Комсомольская правда".
Режиссер предположил, что роль играет и то, что сам Тилль когда-то был пионером. Кроме того, эту песню ему в детстве пела мама.
Аудио: Тилль Линдеманн - Любимый город