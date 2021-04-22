Политэмиграция XXI века. Могилевский активист рассказал о вынужденной эмиграции в Литву

По мнению Андрея, европейский путь развития - наиболее перспективный. Он говорит, что, когда соблюдаются права человека и развивается бизнес, повышается уровень образования, доходы и качество жизни в целом. А Россия переживает экономический спад, из-за чего, по наблюдениям Бодилева, Путин стягивает войска к границам Украины.
Таким системам, которые созданы при Путине и Лукашенко, всегда нужно чем-то отвлекать население от реальных внутренних проблем в стране. Русско-японская война 1904-1905 годов, рассказывает историк, началась, чтобы отвлечь победоносностью население России от экономического кризиса. А в итоге поражение и подрыв суверенитета. Такая политика никогда не приносит успеха.
- Беларусь добьется самостоятельности, никакая империя не живет долго, - рассуждает Андрей Бодилев.
В Литве он живет в съемной квартире, сложностей при переезде было немного, так как там сложилась крепкая белорусская диаспора. Есть организация "Дапамога", которая помогает переезжающим белорусам, равно как и правозащитные организации. Мужчина занимается правозащитным проектом, планирует найти постоянную работу. Из-за того, что в Беларуси его ждет тюрьма, он говорит о необходимости получить временный вид на жительство, пока у него действует годовая виза. Признается, что там "не шикует". Отмечает, что продукты в Литве доступные, практически такие, как в Беларуси.
По словам Бодилева, мало кто из белорусов приезжает и отправляется в лагерь для беженцев. В основном все живут обычно, снимают жилье, работают, а их работодатели платят налоги, как и за литовских работников.
Есть два варианта для эмигрантов: получать вид на жительство или подаваться на беженство. Беженцы не имеют права работать, они получают небольшое пособие, помощь благотворительных организаций.
Мы спросили у Андрея Бодилева, каким он видит будущее Беларуси, которую покинуло столько активных и неравнодушных людей. Возможна ли смена системы? Ведь без этих людей все будет только сложнее и хуже. Есть ли свет в конце тоннеля?
Смена режима, по мнению нашего собеседника, возможна несколькими путями. Он считает, что рабочие предприятий, доведенные до отчаяния падением заработков, могут выйти на улицы.
- Многое действительно зависит от рабочих сейчас. Мы все видели, как Лукашенко испугался и поехал на заводы, когда увидел, как там поднялись люди. Если бы они остановили заводы и вышли на улицы, силовики бы ничего не смогли сделать. Поднялась небольшая часть предприятий и рабочих, которая не смогла бы что-то решить, хотя им нужно сказать "спасибо" за смелость.
В Могилеве все отсиживались. На "Лифтмаше" еще платят неплохую зарплату, хотя она будет уменьшаться, потому что ему передали убыточные заводы. На вагоностроительном заводе те, кто старше, получают неплохие деньги, те, кто младше, подумали, пусть так и будет, как есть. Но зарплаты будут падать, недовольство сохранится. Не хотелось бы идти таким путем, потому что он может вылиться в более жесткое противостояние. В этом виновата не Тихановская, не санкции Евросоюза, а недальновидная политика власти. Исход зависит и от того, выступят ли чиновники против Лукашенко, и от того, насколько поглотит Беларусь Россия, что уже происходит. Уничтожают мелкий и средний частный бизнес, без которого экономика не может развиваться. После присоединения Крыма к России там тоже уничтожали производство, чтобы поставлять российскую продукцию. К моменту, когда остальная часть населения "проснется", Лукашенко может и уйдет, но Россия поглотит 80% нашей экономики.