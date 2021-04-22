Чт, 22.04.2021
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Кристине Белицка, актриса
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Политэмиграция XXI века. Могилевский активист рассказал о вынужденной эмиграции в Литву

ФОТО: Из личного архива Андрея Бодилева

"МогилевОнлайн" делает серию материалов политэмиграции - полузабытом явлении, когда страну покидают люди, провинность которых - инакомыслие. Андрей Бодилев известен в Могилеве как экологический активист. который во время выборов-2020 занялся правозащитной деятельностью. 17 декабря 2020 года он уехал в Литву после задержаний и избиений. "Когда я находился на литовском пограничном пункте, мне позвонил сотрудник милиции и спросил, не хочу ли я приехать для дачи показаний, - вспоминает Андрей. - Искать меня начали после того, как я зафиксировал травмы в травмпункте". 

Корреспондент МогилевОнлайн поговорил с активистом и узнал подробности его вынужденной политэмиграции, мечтах вернуться и прогнозах.  

В 2013 году Бодилев начал заниматься волонтерством. Говорит, его всегда беспокоили общественные проблемы. Занимался вопросами дорог, медицины, политики. Начинал с Белорусской христианской демократии. С 2015 решил (начал) заниматься правозащитной деятельностью и вступил в Белорусский хельсинкский комитет, был председателем могилевской благотворительной организации "Отклик". Пожалуй, самое "громкое" для Могилева его занятие - экология. Достаточно вспомнить скандалы вокруг предприятия "Омск Карбон". Во время пандемии помогал рассказывал людям в социальных сетях о реальной ситуации с ковидом в Беларуси, старался давать правдивую информацию о начале эпидемии.

- Люди и сегодня не готовы упорно идти до конца, - говорит Андрей Бодилев. - В борьбе и организации белорусам всегда нужна была помощь, из-за системы у них сложилось впечатление собственной беспомощности и того, что ничего нельзя изменить. Я всегда это остро воспринимал и, так как я историк по образованию, в 21-ом веке пришлось понять, почему люди раньше не могли свергнуть царя. Желание помогать людям ощущать себя гражданами, а не беспомощными, стало отправной точкой в том, чтобы заняться социальными вопросами.

В 2016 году Андрей Бодилев выдвигался кандидатом в депутаты Палаты представителей. Он рассказывает, что на участке, где он лично присутствовал, результаты голосования сфальсифицировали - он пришел на подсчет. В 2019 на местные выборы его уже не допустили - подписи признали недействительными.

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- В 2020 году мой шаг в политическую кампанию впервые был в мае месяце( Первый мой шаг в политическую кампанию 2020 года был сделан в мае месяце). Тихановский должен был приехать в Могилев, но его задержали, а я вел стрим с места событий. 9 мая в 8.40 утра за мной пришли, попросили проехать в Октябрьский РОВД Могилева. Там опрашивали три часа, я сказал, что ездил в магазин: было интересно посмотреть, работает ли у нас презумпция невиновности. Нашли мое фото, где я снимаю людей. Услышал, как между собой сотрудники милиции называют меня "политическим". Мне показалось, что я попал в 1937 год.

Тогда я понял, что эта кампания будет сложной и непохожей на предыдущие. Реакция Лукашенко на коронавирус была неадекватной, и это стало толчком для массового подъема людей. Я понял, что люди просыпаются, и Тихановский отлично вписался в политическую кампанию.

Мне присудили 7 суток ареста, и, сидя в ИВС тогда еще я не думал, что в августе люди так массово выйдут, - вспоминает Бодилев.

Вместе с могилевской командой поддержки Светланы Тихановской он ездил на встречи с избирателями и вел стримы для своего канала на YouTube. Для него это была возможность лично пообщаться с людьми: он увидел, как народ поднимается. И уже к концу июня Андрей понял, что на улицы может выйти большое количество белорусов.

- При этом я понимал, что Лукашенко пойдет на все, чтобы сохранить власть. Когда обсуждался вопрос отключения интернета и люди не верили, что такое возможно, было понятно, что к этому нужно готовиться. Однако я ожидал, что вопрос со сменой власти должен решиться максимум в течение месяца. Люди выходили с бчб-флагами на улицы, никто не заставлял их этого делать. Репрессии не могут уничтожить историческую память народа, - рассказывает Бодилев.

16 августа он понял, что плана действий ни у кого никакого нет. Уже тогда он предположил, что это выльется в затяжное противостояние.

- Лукашенко "повязал кровью" сотрудников милиции: после 9 - 11 августа в сентябре он наградил их и вывесил список фамилий на всеобщее обозрение. Им уже некуда деваться, все знают, что людей били они. Общество разделилось на тех, кто поддерживает власть, и тех, кто хочет ее смены, но не имеет никаких средств обороны.

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Не так давно инициатива By_Pol опубликовала аудиозапись, где Караев выступает перед подчиненными. Там он говорит о том, что после выборов в августе силовики вынуждены были защищаться от противников Лукашенко, а потом они стали нападать на этих противников на их территории. Это показывает, что в августе силовые структуры были в растерянности, а потом, пока люди ходили мирными маршами, они передохнули и перегруппировались, - говорит Андрей.

Во время событий 9-11 августа в Могилеве ему повезло, хотя, как признается активист, пришлось убегать от милиции. 30 августа Бодилева снова задержали. Тогда ему дали штраф в 40 базовых величин - 1 160 рублей. Но мыслей о том, чтобы уехать из Беларуси, у активиста еще не было. В основном помогал как правозащитник - составлял жалобы, другие документы для осужденных по ст. 23.34 КоАП РБ за участие в акциях протеста.

- Первые мысли об эмиграции появились где-то в начале декабря, когда я заметил за собой слежку, - рассказывает правозащитник. - Было состояние напряжения, потому что я понимал, что может произойти. Хоть в Могилеве было тихо (прессинг со стороны силовиков был меньше) по сравнению с другими городами. Знакомые говорили мне уезжать, наверное, тоже чувствовали ситуацию. 16 декабря меня вытащили из такси по дороге на работу, повалили в снег, натянули капюшон на голову. Били, затянули в бус, били по дороге в ГУБОПиК по почкам, голове, жали на глаза, угрожали. Весь "комплекс услуг" был мне оказан.

В управлении меня били 15 минут. В бусе кровь из носа текла на чью-то сумку, которая случайно оказалась у меня под головой - потом сотрудники негодовали по этому поводу. А в ГУБОПиКе стоял стул, под которым лежали газеты - чтобы пол кровью не испачкать. Руки затекали в наручниках, сидел так несколько часов, их не ослабили.

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Один из сотрудников спросил: "Что, в Беларуси жить плохо?" Я ответил, что "уже хорошо", после чего берцем меня ударили в область сердца, боли были еще (спустя) месяц после этого.

На допросе спрашивали и про правозащитную деятельность, и зачем Андрей помогает людям, и есть ли у него финансирование. После стали опрашивать по делу о посторонних предметах на железной дороге. К вечеру, около 16 часов, после проведенного в квартире обыска, Бодилева отпустили. К медикам и на освидетельствование попросили, по его словам, не обращаться. Так правозащитник понял, что от него больше не отстанут. Был выбор: оказаться за решеткой, где ты вообще ничего не можешь делать, либо уехать и помогать белорусам хотя бы дистанционно.

- Я посчитал правильным уехать. Многие критикуют такое решение, но в СИЗО никакой пользы принести нельзя. А диванные критики чаще всего обслуживают режим и позволяют себе критиковать всех, хотя сами в протестном движении не участвуют. Литву я выбрал потому, что был тут ранее, страна была мне знакома, тут много белорусов, которых я знаю. Кроме того, у меня тогда была мысль "бежать", а в Литву была возможность уехать на лечение - если бы можно было выехать в другую страну, я бы воспользовался этой возможностью. Литва принимает белорусских беженцев и защищает их, это чувствуется, - рассказывает активист.

На белорусской границе Бодилев показал электронный документ о том, что он выезжает на лечение из-за проблем с сердцем 17 декабря. Около двух часов его держали на границе, рюкзак пересмотрели два раза. Письма, которые были с собой у Андрея, читали 20 минут. В итоге его выпустили. На нейтральной территории он почувствовал большое облегчение.

- В нейтральной зоне и на литовской границе еще ловит белорусская симкарта, - вспоминает Андрей. - Когда я уже находился на литовском пограничном пункте в ожидании предоставления политического убежища, мне позвонил сотрудник милиции и спросил, не хочу ли я приехать для дачи показаний. Искать меня начали еще вечером 16 декабря, после того как я зафиксировал травмы в травмпункте, звонили матери на телефон. Поэтому вечером я приехал к матери и позвонил им с ее телефона. Сказал, что сегодня явиться не могу из-за плохого самочувствия, а завтра в 10:30 утра приеду к ним сам. Они поверили, и это дало мне шанс уехать.

Со мной хотел поговорить Тимур Пахоменко. Я понимал, что будет, если пойду в РОВД. А когда я уехал, они приехали к матери. Она сказала, что я на работе. Они поехали туда, но меня не было. Я уже был на границе. Когда мне звонили, я сказал, что физически не могу прибыть на беседу, так как я не на территории Беларуси. Мне даже предложили, чтобы милиционеры приехали со мной побеседовать на нейтральную территорию. Я отказался.

По мнению Андрея, европейский путь развития - наиболее перспективный. Он говорит, что, когда соблюдаются права человека и развивается бизнес, повышается уровень образования, доходы и качество жизни в целом. А Россия переживает экономический спад, из-за чего, по наблюдениям Бодилева, Путин стягивает войска к границам Украины.

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Таким системам, которые созданы при Путине и Лукашенко, всегда нужно чем-то отвлекать население от реальных внутренних проблем в стране. Русско-японская война 1904-1905 годов, рассказывает историк, началась, чтобы отвлечь победоносностью население России от экономического кризиса. А в итоге поражение и подрыв суверенитета. Такая политика никогда не приносит успеха.

- Беларусь добьется самостоятельности, никакая империя не живет долго, - рассуждает Андрей Бодилев.

В Литве он живет в съемной квартире, сложностей при переезде было немного, так как там сложилась крепкая белорусская диаспора. Есть организация "Дапамога", которая помогает переезжающим белорусам, равно как и правозащитные организации. Мужчина занимается правозащитным проектом, планирует найти постоянную работу. Из-за того, что в Беларуси его ждет тюрьма, он говорит о необходимости получить временный вид на жительство, пока у него действует годовая виза. Признается, что там "не шикует". Отмечает, что продукты в Литве доступные, практически такие, как в Беларуси.

По словам Бодилева, мало кто из белорусов приезжает и отправляется в лагерь для беженцев. В основном все живут обычно, снимают жилье, работают, а их работодатели платят налоги, как и за литовских работников.

Есть два варианта для эмигрантов: получать вид на жительство или подаваться на беженство. Беженцы не имеют права работать, они получают небольшое пособие, помощь благотворительных организаций.

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Мы спросили у Андрея Бодилева, каким он видит будущее Беларуси, которую покинуло столько активных и неравнодушных людей. Возможна ли смена системы? Ведь без этих людей все будет только сложнее и хуже. Есть ли свет в конце тоннеля?

Смена режима, по мнению нашего собеседника, возможна несколькими путями. Он считает, что рабочие предприятий, доведенные до отчаяния падением заработков, могут выйти на улицы.

- Многое действительно зависит от рабочих сейчас. Мы все видели, как Лукашенко испугался и поехал на заводы, когда увидел, как там поднялись люди. Если бы они остановили заводы и вышли на улицы, силовики бы ничего не смогли сделать. Поднялась небольшая часть предприятий и рабочих, которая не смогла бы что-то решить, хотя им нужно сказать "спасибо" за смелость.

В Могилеве все отсиживались. На "Лифтмаше" еще платят неплохую зарплату, хотя она будет уменьшаться, потому что ему передали убыточные заводы. На вагоностроительном заводе те, кто старше, получают неплохие деньги, те, кто младше, подумали, пусть так и будет, как есть. Но зарплаты будут падать, недовольство сохранится. Не хотелось бы идти таким путем, потому что он может вылиться в более жесткое противостояние. В этом виновата не Тихановская, не санкции Евросоюза, а недальновидная политика власти. Исход зависит и от того, выступят ли чиновники против Лукашенко, и от того, насколько поглотит Беларусь Россия, что уже происходит. Уничтожают мелкий и средний частный бизнес, без которого экономика не может развиваться. После присоединения Крыма к России там тоже уничтожали производство, чтобы поставлять российскую продукцию. К моменту, когда остальная часть населения "проснется", Лукашенко может и уйдет, но Россия поглотит 80% нашей экономики.

Кроме того, если Лукашенко перестанет устраивать российскую власть, она сможет подкупить белорусских военных и устроить в стране военный переворот наподобие того, вокруг которого сейчас много пропагандистских разговоров - но уже самый настоящий. Часть милиции и других структур, которые должны защищать независимость Беларуси, смотрит в сторону России, считает правозащитник.

- Возможно, сама команда Лукашенко и чиновники в какой-то момент поймут, что действия власти не адекватны, что выльется во внутренний переворот, при котором либо сохранится независимость Беларуси, либо появится ставленник России. К слову, одно может потянуть за собой другое: выход рабочих может спровоцировать приближенных Лукашенко свергнуть его, так как они могут понять, что рискуют оказаться на скамье подсудимых.

О том, есть ли свет в конце тоннеля в ситуации оттока лучших людей и политической эмиграции белорусов, Андрей Бодилев говорит следующее:

- Свет в конце тоннеля есть, я всегда говорил, что в Беларуси живут умные люди. Не все они подвержены влиянию госпропаганды, кроме того, растет новое поколение, которое не будет мириться с ситуацией в стране. Все уехать за границу не смогут, не переедут же разом в Литву условные 4 миллиона белорусов, которые против Лукашенко. Возможно, это выльется в новую волну протестов. Возвращение нашей интеллектуальной элиты - врачей, предпринимателей, программистов - возможно. Может ведь быть такое, что они патриоты и уехали вынужденно, и сами хотели бы жить и работать в Беларуси. Вопрос в том, как быстро новое правительство, после смены системы, сможет сориентироваться в этой ситуации и создать благоприятные условия для их возвращения. Считаю, что белорусы сами могут оперативно изменить ситуацию в стране, если захотят - и тогда улучшится не только экономическая ситуация, но и начнется развитие во всех сферах жизни.

- Пока помогаю белорусам тем, что в моих силах (советом…) дистанционно, - рассказывает Андрей. - Скучаю по родине очень сильно, тоскую, дома осталась мать - она инвалид второй группы. Хотелось бы вернуться, но только после ухода системы. Ведь может случиться что Лукашенко уйдет, а система остаться. Но чтобы вернуться, нужна именно смена системы. Я хочу не бояться за свою свободу и здоровье в своей стране.

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