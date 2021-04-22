Политэмиграция XXI века. Могилевский активист рассказал о вынужденной эмиграции в Литву

Один из сотрудников спросил: "Что, в Беларуси жить плохо?" Я ответил, что "уже хорошо", после чего берцем меня ударили в область сердца, боли были еще (спустя) месяц после этого.

На допросе спрашивали и про правозащитную деятельность, и зачем Андрей помогает людям, и есть ли у него финансирование. После стали опрашивать по делу о посторонних предметах на железной дороге. К вечеру, около 16 часов, после проведенного в квартире обыска, Бодилева отпустили. К медикам и на освидетельствование попросили, по его словам, не обращаться. Так правозащитник понял, что от него больше не отстанут. Был выбор: оказаться за решеткой, где ты вообще ничего не можешь делать, либо уехать и помогать белорусам хотя бы дистанционно.

- Я посчитал правильным уехать. Многие критикуют такое решение, но в СИЗО никакой пользы принести нельзя. А диванные критики чаще всего обслуживают режим и позволяют себе критиковать всех, хотя сами в протестном движении не участвуют. Литву я выбрал потому, что был тут ранее, страна была мне знакома, тут много белорусов, которых я знаю. Кроме того, у меня тогда была мысль "бежать", а в Литву была возможность уехать на лечение - если бы можно было выехать в другую страну, я бы воспользовался этой возможностью. Литва принимает белорусских беженцев и защищает их, это чувствуется, - рассказывает активист.

На белорусской границе Бодилев показал электронный документ о том, что он выезжает на лечение из-за проблем с сердцем 17 декабря. Около двух часов его держали на границе, рюкзак пересмотрели два раза. Письма, которые были с собой у Андрея, читали 20 минут. В итоге его выпустили. На нейтральной территории он почувствовал большое облегчение.

- В нейтральной зоне и на литовской границе еще ловит белорусская симкарта, - вспоминает Андрей. - Когда я уже находился на литовском пограничном пункте в ожидании предоставления политического убежища, мне позвонил сотрудник милиции и спросил, не хочу ли я приехать для дачи показаний. Искать меня начали еще вечером 16 декабря, после того как я зафиксировал травмы в травмпункте, звонили матери на телефон. Поэтому вечером я приехал к матери и позвонил им с ее телефона. Сказал, что сегодня явиться не могу из-за плохого самочувствия, а завтра в 10:30 утра приеду к ним сам. Они поверили, и это дало мне шанс уехать.