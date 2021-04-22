Шойгу объявил о возвращении российских войск с российско-украинской границы

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - заявил Шойгу на совещании в Крыму.
По приказу Шойгу в места постоянной службы возвращаются личный состав 41-й армии Центрального военного округа, 58-й армии Южного военного округа, 98-й воздушно-десантных и 76-й десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск.
В среду, 22 апреля на полигоне в Крыму под руководством Шойгу прошел основной этап учений.
Напомним, с конца марта на фоне обострения конфликта на востоке Украины Россия наращивала свое военное присутствие у границ Украины, а также в Крыму. В Минобороны России объясняли это учениями, а в Кремле утверждали, что Россия никому не угрожает. По оценкам США, концентрация войск РФ на границе с Украиной стала максимальной с 2014 года.