Чт, 22.04.2021
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Видео ⟩ "Какой дурак это устроил?" В России депутат спросил об избиениях на протестах - ему отключили микрофон

Задержание протестующих в Петербурге. ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник возмутился действиями полицейских, которые массово задерживали и избивали горожан на акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в среду, 21 апреля, пишет "Медуза". Эту тему он поднял на заседании парламента города при обсуждении вопроса о ремонте дорог.

"У меня есть вопрос: а кто вчера, какой дурак на дорогах Петербурга устроил избиение мирных граждан? [...] Вчера в Москве 30 задержанных, а в Петербурге 800. Вот какой дурак это устроил, почему эти вопросы мы не обсуждаем?", - цитирует слова депутата "Фонтанка".

После этих слов спикер Заксобрания Вячеслав Макаров выключил Резнику микрофон, заявив: "Не будь Росгвардии, сотрудников полиции, вооруженных сил, что бы было с матушкой Россией? Мы же прекрасно понимаем, откуда и где дирижеры находятся, там совсем за границей".

Напомним, 21 апреля прошла общероссийская акция "Свободу Навальному!". Осужденный политик с 31 марта держит голодовку из-за того, что к нему не допускают независимых врачей.

По данным "ОВД-Инфо", в ходе акций по всей России были задержаны почти 1800 человек. Больше всего из них - в Петербурге, 806 человек. Именно там полиция действовала наиболее жестко - люде избивали и применяли электрошокеры. Уполномоченный по правам человека в городе назвал действия силовиков антиконституционными.

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