Видео ⟩ "Какой дурак это устроил?" В России депутат спросил об избиениях на протестах - ему отключили микрофон

"У меня есть вопрос: а кто вчера, какой дурак на дорогах Петербурга устроил избиение мирных граждан? [...] Вчера в Москве 30 задержанных, а в Петербурге 800. Вот какой дурак это устроил, почему эти вопросы мы не обсуждаем?", - цитирует слова депутата "Фонтанка".

После этих слов спикер Заксобрания Вячеслав Макаров выключил Резнику микрофон, заявив: "Не будь Росгвардии, сотрудников полиции, вооруженных сил, что бы было с матушкой Россией? Мы же прекрасно понимаем, откуда и где дирижеры находятся, там совсем за границей".

Напомним, 21 апреля прошла общероссийская акция "Свободу Навальному!". Осужденный политик с 31 марта держит голодовку из-за того, что к нему не допускают независимых врачей.