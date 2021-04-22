Фото ⟩ Фото: как могут выглядеть скоростные поезда Rail Baltica

2021 год объявлен годом Европейских железных дорог с целью популяризации использования поездов в качестве безопасного и экологичного транспортного средства как для пассажиров, так и для грузовых перевозок, поэтому совместное предприятие Rail Baltica в странах Балтии RB Rail продолжает объяснять преимущества высокоскоростных поездов и возможные концепции дизайна, позволяющие каждому представить, как поезд может выглядеть в будущем.

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"Данные исследования, проведенного в странах Балтии в прошлом году, показывают, что только 37% населения в Эстонии и Латвии и 27% в Литве путешествовали на высокоскоростном поезде", - говорит Агнис Дриксна, председатель правления и член совета RB Rail.

"Это означает, что мы должны продолжать активно информировать и просвещать общественность о личных, экологических и экономических выгодах, которые высокоскоростной поезд принесет жителям нашего региона, а также о положительном опыте, который может получить каждый пассажир, когда едет на скоростном поезде ".

Объединяющий элемент дизайнерской концепции Rail Baltica - Балтийское море

Вдохновение для концепции исходит из элемента, который соединяет все три балтийских государства - Балтийского моря. Солнце, море и песок отражены в цветовой гамме модели поезда. Эта концептуальная модель виртуального дизайна вдохновлена ​​самыми современными высокоскоростными поездами в Европе и других странах мира.

В высокоскоростном поезде комфорт и удобство для пассажиров являются приоритетом.

В стандартном классе поезд будет состоять из 8 вагонов, каждый на 70 мест. Поезда будут оснащены беспроводным доступом в Интернет, портом USB, точками зарядки и экранами с текущей информацией о поездке.

ФОТО: Publicitātes foto