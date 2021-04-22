Фото ⟩ Как могут выглядеть скоростные поезда Rail Baltica

Совместное предприятие стран Балтии Rail Baltica RB Rail опубликовало концепцию дизайна будущих высокоскоростных поездов. Учитывая, что это будет первый полностью электрифицированный поезд, который соединит страны Балтии с остальной Европой, визуализации, основанные на общей модели высокоскоростного поезда, включают основные преимущества этого транспортного средства.
2021 год объявлен годом Европейских железных дорог с целью популяризации использования поездов в качестве безопасного и экологичного транспортного средства как для пассажиров, так и для грузовых перевозок, поэтому совместное предприятие Rail Baltica в странах Балтии RB Rail продолжает объяснять преимущества высокоскоростных поездов и возможные концепции дизайна, позволяющие каждому представить, как поезд может выглядеть в будущем.
"Данные исследования, проведенного в странах Балтии в прошлом году, показывают, что только 37% населения в Эстонии и Латвии и 27% в Литве путешествовали на высокоскоростном поезде", - говорит Агнис Дриксна, председатель правления и член совета RB Rail.
"Это означает, что мы должны продолжать активно информировать и просвещать общественность о личных, экологических и экономических выгодах, которые высокоскоростной поезд принесет жителям нашего региона, а также о положительном опыте, который может получить каждый пассажир, когда едет на скоростном поезде ".
Объединяющий элемент дизайнерской концепции Rail Baltica - Балтийское море
Вдохновение для концепции исходит из элемента, который соединяет все три балтийских государства - Балтийского моря. Солнце, море и песок отражены в цветовой гамме модели поезда. Эта концептуальная модель виртуального дизайна вдохновлена самыми современными высокоскоростными поездами в Европе и других странах мира.
В высокоскоростном поезде комфорт и удобство для пассажиров являются приоритетом.
В стандартном классе поезд будет состоять из 8 вагонов, каждый на 70 мест. Поезда будут оснащены беспроводным доступом в Интернет, портом USB, точками зарядки и экранами с текущей информацией о поездке.
В свою очередь, вагоны первого класса, как и в самолетах, обеспечат пассажирам больший комфорт, например, больше личного пространства, меньшее количество пассажиров и дополнительное пространство для ног. Деловые путешественники смогут воспользоваться средствами телеконференцсвязи в специально оборудованном конференц-зале с презентационными экранами. Кафе, которое расположится между стандартным и первым классом, будет доступно для всех пассажиров, чтобы во время поездки покупать напитки и закуски.