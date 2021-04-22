Вакцинация приоритетных групп на выходных: свободных мест не осталось

Обновление! Свободных мест на вакцинацию в предстоящие выходные не осталось ни в одном из городов - Риге, Даугавпилсе, Юрмале, Вентспилсе и Цесисе. Представитель проекта отметила, что уже в начале мая количество вакцин будет значительно выше, поэтому проблем с записью быть не должно.

Кто?

В конце этой недели пройти вакцинацию в крупных центрах после предварительной регистрации на сайте manavakcina.lv приглашаются:

пожилые люди старше 60 лет,

люди с хроническими заболеваниями,

люди, живущие в одной семье с тяжелобольными детьми или детьми с подавленным иммунитетом,

лица, осуществляющие уход за тяжелобольными,

сотрудники образовательных учреждений,

сотрудники оперативных служб,

сотрудники критически важных для непрерывной работы государства сфер, если работодатель уже предоставил информацию о человеке в единой сети вакцинации ViVaT.

Жители могут удостовериться в своей принадлежности к приоритетной группе, открыв веб-сайт manavakcina.lv, на котором система собрала данные из базы данных Управления по делам гражданства и миграции, регистров болезней, списков компенсируемых лекарств, а также списков профессий, представленных отраслевыми министерствами.

Если приоритетная группа открыта, никаких дополнительных документов или справок не потребуется. Записаться на вакцинацию можно в удобном крупном центре вакцинации, который работает по выходным.

Где?

В предстоящие выходные вакцинация будет проходить в пяти городах Латвии. Ориентировочное доступное количество вакцины составляет 6500 доз.

Работать будут центры вакцинации в Даугавпилсском дворце культуры, который будет открыт в субботу, 24 апреля, с 12 до 20, а также два центра в Риге - центр Atta в пятницу и субботу с 9 до 17 и центр на Кипсале в субботу и воскресенье с 9 до 18 часов.

Центры вакцинации будут работать и в других крупных городах, в том числе в Юрмале, где в пятницу и субботу центр вакцинации будет работать в Спортивной школе с 9 до 17 часов, в Вентспилсе - в спортивном холле Centrs в пятницу с 10 до 18, в Цесисе с пятницы по воскресенье с 9 до 17 часов.

Как?

Для того, чтобы зарегистрироваться на вакцинацию в крупном центре, вам необходимо открыть сайт manavakcina.lv и заполнить заявку на вакцинацию, если она еще не заполнена. Если приоритетная группа жителя открыта, то вам нужно выбрать календарь тех крупных центров, которые будут открыты в эти выходные и указать предпочтительный временной интервал.

Затем нужно будет дождаться подтверждения в текстовом сообщении или по электронной почте и, наконец, прибыть для вакцинации в выбранное место и время.

Жителей приглашают приходить в крупные центры вакцинации только в том случае, если они получили подтверждение о вакцинации на manavakcina.lv, а также не ранее чем за 15 минут до утвержденного времени вакцинации.

Чтобы обеспечить успешный процесс вакцинации в течение следующей недели, жителей приглашают приходить только в том случае, если время вакцинации еще не запланировано в другом месте на следующей неделе.