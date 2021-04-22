"Буду представлять, как иду с вами": Навальный прокомментировал протесты в его поддержку

В первую очередь Навальный поделился, что ему очень сложно оценивать, что происходит в мире за пределами его камеры.

"Сейчас у меня есть только телевизор, к которому нет пульта, и все кнопки на котором заблокированы так, что показывают только канал "Культура". Один час в день".

Однако, приехавший к политику адвокат рассказал о происходивших событиях. По словам политика, в нем бушуют два чувства: "гордость и надежда".

"Гордость за то, что я часть вот этого большого и прекрасного. Один из вас, честных людей, кто не молчит, глядя на несправедливость и беззаконие. Кто не боится, несмотря на всю ту злобу и ненависть, истекающую сейчас из Кремля. [...]

Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас".

По словам Навального, надежду на "спасение России" он также видит в митингующих.

В заключении Навальный написал, что какое-то время может быть тяжело, но в итоге их ждет победа.

Напомним, 21 апреля во многих городах России прошла акция "Свободу Навальному". Соратники оппозиционера призвали людей выходить на улицы после того, как медики объявили об ухудшении состояния здоровья Навального, а прокуратура России потребовала признать связанные с политиком организации экстремистскими.