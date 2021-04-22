Швеция - лидер по заболеваемости коронавирусом в ЕС и ЕЭЗ. На каком месте Латвия?

Неделю назад Латвия занимала 19-е место.

По оценкам ECDC, за две предыдущие недели, с 5 по 18 апреля, совокупная заболеваемость Covid-19 в Латвии составила 378,9 случая на 100 000 жителей.

В Эстонии заболеваемость составила 602 случая на 100 000 жителей, что на сегодняшний день является седьмым самым высоким уровнем заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ. В Литве заболеваемость увеличилась до 501,2 случая на 100 000 жителей, и она занимает 10-е место по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ. Таким образом, в Латвии уровень заболеваемости Covid-19 сейчас самый низкий среди стран Балтии.

Показатель 14-дневной смертности с диагностированным Covid-19 на миллион жителей в Латвии повысился до 64 случаев, по смертности от Covid-19 Латвия поднялась с 12-го на 11-е место.

В Литве соответствующий показатель составляет 55,5, а в Эстонии - 112,9 случая.

Латвия по-прежнему находится в красной зоне созданной ECDC карты путешествий, куда входят страны с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью Covid-19 от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей.