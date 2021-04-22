Коронавирус в Латвии: в каких краях было зарегистрировано больше всего новых случаев?

187 новых инфицированных были зарегистрированы в Риге за прошлый день, а всего за последние 14 дней в столице заразились Covid-19.

В Елгаве вчера было обнаружено 24 новых случая заражения, общее количество заболевших увеличилось до 438 за последние две недели.

В Даугавпилсе и Огрском районе было зарегистрировано по 22 новых случая, общее количество случаев за последние две недели достигло 297 и 219 соответственно.

В Мадонском районе зарегистрировано 13 новых случаев, в Резекненском и Салдусском районах - по 12, в Балвском районе - 11, в Юрмальском, Марупском и Тукумском районах - по 10. В других округах количество новых случаев составляет менее десяти.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2434, Елгаве - 438, Даугавпилсе - 297, Огрском районе - 219, Лиепае - 194, Резекне - 169, Юрмале - 159, Резекненском районе - 134, Саласпилсском районе - 125, Тукумском районе - 123, Кекавском районе - 120, Елгавском районе - 115, Мадонском районе - 110, Марупском районе - 110 и Гулбенском районе - 104. В других краях количество заболевших за последние две недели не превышает 100.

Края Нерета, Руцава и Яунпиебалга - единственные, где за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного нового зараженного Covid-19, в 16 краях количество пациентов составляет от одного до пяти.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневный совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 400,8 случая.

В 42 муниципальных образованиях этот показатель выше, в 16 из них он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней после изменений, произошедших в последний день, самые высокие показатели в Вецпиебалгском, Зилупском, Яунпилсском, Аглонском, Сейском, Скрундском, Малпилсском, Алойском, Риебинском, Огрском, Руйиенском, Беверинском, Озолниекском и Краславском карях, а также в Елгаве и Резекне.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 жителей является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.

За последний день в Латвии было выявлено 578 случаев Covid-19, были получены сообщения о девяти смертельных случаях.

Кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии за две недели на 100 000 населения вчера снова снизился с 409,2 до 400,7 случая после периода роста. На днях самый низкий показатель был 7 апреля - 330,6.

Всего в Латвии зарегистрировано 113 561 случай заражения Covid-19. По оценкам агентства LETA, за последние две недели было зарегистрировано 7645 случаев Covid-19, остальные считаются переболевшими.