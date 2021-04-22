Путин согласен встретиться с Зеленским. Но не в Донбассе

"Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ДНР и ЛНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.
Напомним, с конца марта, на фоне обострения конфликта на востоке Украины, Россия наращивала возле украинских границ военное присутствие. По оценке американского Пентагона, оно стало самым крупным с 2014 года.
Украина обвинила Россию в нагнетании обстановки, а США и Германия призвали власти России отвести войска от границ Украины. Россия объясняла перемещения войск учениями, которые, по словам российской стороны, никому не угрожают.
В четверг, 22 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о прекращении учений недалеко от российско-украинской границы.