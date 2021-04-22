Чт, 22.04.2021
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Арманд Рукс, глава Госполиции
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Путин согласен встретиться с Зеленским. Но не в Донбассе

ФОТО: Bertrand GUAY / AFP, EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Президент РФ Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому, президенту Украины, встретиться в Москве "в любое удобное для него время", пишет "Медуза" со ссылкой на РИА Новости. Это ответ на недавнее предложение Зеленского встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

"Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ДНР и ЛНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

Напомним, с конца марта, на фоне обострения конфликта на востоке Украины, Россия наращивала возле украинских границ военное присутствие. По оценке американского Пентагона, оно стало самым крупным с 2014 года.

Украина обвинила Россию в нагнетании обстановки, а США и Германия призвали власти России отвести войска от границ Украины. Россия объясняла перемещения войск учениями, которые, по словам российской стороны, никому не угрожают.

В четверг, 22 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о прекращении учений недалеко от российско-украинской границы.

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