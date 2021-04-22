Главное за 22 апреля ⟩ Pfizer вместо AstraZeneca, обнаженная женщина в центре Риги и извинения перед Горкшем

События дня:

Кариньш: правительство готово ввести более строгие ограничения, но все зависит от общества. Комментируя рост заболеваемости, премьер отметил, что вместе с эпидемиологами он продолжает ежедневно следить за всеми показателями. Кариньш указал, что на следующей неделе будет три недели с тех пор, как правительство пересматривало ограничения и соизмеряло их с эпидемиологической ситуацией в стране, и это регулярный интервал для их пересмотра.

В центре Риги замечена полностью обнаженная женщина. NMPD забрала ее с подозрением на инсульт. Как рассказала свидетельница, эта женщина внезапно решила освободиться от одежды на углу улиц Кр. Барона и Элизабетес. Окружающие люди пытались поговорить с женщиной и выяснить, не нужна ли ей помощь. Однако она проигнорировала окружающих и продолжила идти дальше.

PTAC обнаружил четыре незаконно работающих магазина в торговых центрах. За определенный период PTAC провел 111 мероприятий по проверке требований постановлений Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19 в различных точках продаж.

Гений математики Илья Рипс, который поджег себя у памятника Свободы. 13 апреля 1969 года. В центре Риги к памятнику Свободы приближается молодой человек примерно 20 лет в ватнике, разворачивает плакат "Я протестую против оккупации Чехословакии", зажигает спичку и мгновенно вспыхивает. Это - гений математики, студент пятого курса Латвийского университета Илья Рипс. Один из 26 человек в советской империи, поджегший себя, протестуя против советской оккупации.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 578 новых случаев Covid-19, скончались девять человек. Доля положительных тестов - 3,4%, госпитализированы 82 пациента. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного упал - он составил 400,7 по сравнению с 409,2 случая на 100 000 жителей в среду.

В пятницу и субботу приоритетные группы смогут вакцинироватьcя Pfizer. В пятницу и субботу, 23-24 апреля, в нескольких крупных центрах вакцинации жители из открытых на данный момент приоритетных групп получат возможность пройти вакцинацию вакциной Pfizer / BioNTech, предварительно зарегистрировавшись и выбрав конкретное место и время на manavakcina.lv

За один день в Индии выявлено 314 000 новых случаев коронавируса. В результате общее число инфицированных в стране с 1,4 миллиарда человек выросло до 15,9 миллиона, что уступает только США. По данным Министерства здравоохранения Индии, за последние 24 часа от Covid-19 умерли 2104 человека, в результате чего общее число жертв достигло 184 657 человек.

Почитать, чтобы отвлечься:

Скандальная реклама с Горкшем: агентство извинилось за ошибку в переводе. Рекламное агентство Nord DDB Riga приносит свои извинения всем, чьи чувства были задеты плакатом рекламной кампании "Два миллиона причин вакцинироваться!" на русском языке, где был ошибочно переведен призыв сделать прививку ради того, чтобы снова можно было встречаться со своими бабушками и дедушками.

Domina снова разворачивает торговлю на улице. На этот раз - 15 магазинов. Дискриминационная для торговых центров ситуация не меняется, и т/ц Domina Shopping в качестве мирного протеста продолжает кампанию торговли на улице "Торговый сквер под открытым небом". Торговля снова будет проходить три дня - в четверг, пятницу и субботу (22, 23 и 24 апреля), что позволит уже 15 арендаторам работать вне помещений, а людям - с примеркой покупать столь необходимые им товары.

Жизнь в гнезде в Дурбе налаживается: молодой орел принес Милде и птенцу рыбу. После исчезновения партнера орлицы Милды Раймиса "молодой маме" пришлось несладко, однако ей удалось не только высидеть по крайней мере одного птенца, но и найти нового надежного партнера. Молодой самец, которого наблюдатели за гнездом назвали Чипом, не только принял маленького орленка, но и на второй день жизни малыша наконец начал приносить в гнездо еду.