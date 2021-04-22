Лукашенко приехал в Москву для переговоров с Путиным

Александр Лукашенко сегодня, 22 апреля, прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. По официальной информации, они будут обсуждать вопросы союзного государства и якобы попытку госпереворота в Беларуси и убийства Лукашенко. По словам Латушко, речь на встрече может идти о подписании дорожных карт союзного государства. По его информации, на данный момент подписаны 30 карт, и последняя, 31-я, возможно, касается введения российского рубля на территории Беларуси.