Лукашенко приехал в Москву для переговоров с Путиным
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Александр Лукашенко сегодня, 22 апреля, прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. По официальной информации, они будут обсуждать вопросы союзного государства и якобы попытку госпереворота в Беларуси и убийства Лукашенко. По словам Латушко, речь на встрече может идти о подписании дорожных карт союзного государства. По его информации, на данный момент подписаны 30 карт, и последняя, 31-я, возможно, касается введения российского рубля на территории Беларуси.
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