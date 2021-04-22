Пт, 23.04.2021
Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас Алексей Навальный
Алексей Навальный

Лукашенко приехал в Москву для переговоров с Путиным

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Прага обязала Москву сократить еще 60 работающих в стране дипломатов
  • Почти две тысячи человек задержали в России во время вчерашних протестов в поддержку Навального
  • Лукашенко приехал в Москву для переговоров с Путиным
  • Россия заявила об отводе войск от границы Украины

Александр Лукашенко сегодня, 22 апреля, прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. По официальной информации, они будут обсуждать вопросы союзного государства и якобы попытку госпереворота в Беларуси и убийства Лукашенко. По словам Латушко, речь на встрече может идти о подписании дорожных карт союзного государства. По его информации, на данный момент подписаны 30 карт, и последняя, 31-я, возможно, касается введения российского рубля на территории Беларуси.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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