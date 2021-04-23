ВИДЕО ⟩ ЦСКА обыграл "Авангард" и вышел вперёд в финальной серии

Матч проходил в Балашихе на "Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина" и завершился победой москвичей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Счёт в матче на 12-й минуте открыл нападающий "Авангарда" Рид Буше, но ещё до перерыва ЦСКА сумел сравнять благодаря Константину Окулову, который броском в касание отправил шайбу в ворота соперника. Победный гол на 48-й минуте забил Максим Шалунов, который получил передачу от Мэта Робинсона и бросил в дальнюю девятку.

"Конечно, мы расстроены такой концовкой и результатом. Ребята хорошо старались и выкладывались, но всё свелось к одному моменту", - сказал после матча тренер "Авангарда" Боб Хартли.