Пт, 23.04.2021
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Алексей Навальный

Темп вакцинации продолжает расти. В четверг прививки от Covid-19 получили более 8100 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В четверг, 22 апреля, прививки от Covid-19 получили 8122 человека, темп вакцинации продолжает расти, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Учитывая то, что данные о вакцинированных жителях в систему вводятся в течение нескольких дней, этот результат еще может измениться. Например, после дополнения данных о вакцинированных в среду, 21 апреля, жителях выяснилось, что прививки получили 9370 человек. Это сейчас наибольшее число вакцинированных от Covid-19 жителей за день.

Первую дозу вакцины вчера получили 5973 человека, а вторую - 2149 человек.

За первые четыре дня этой недели в среднем за сутки прививку получали 6976 человек, а за последние семь дней - в среднем 6051 человек.

Вчера вакцинация проводилась в 363 медучреждениях.

Около 38% вакцинированных вчера жителей - лица старше 60 лет, примерно 30% - люди с хроническими заболеваниями. Также было вакцинировано 700 работников образовательных учреждений, продолжилась вакцинация медиков и работников медучреждений, вакцинировано около 100 работников оперативных служб.

Вчера было использовано 5258 доз вакцины Moderna и 2223 дозы вакцины Pfizer/BionTech, а также 641 доза вакцины AstraZeneca.

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