Темп вакцинации продолжает расти. В четверг прививки от Covid-19 получили более 8100 человек

Учитывая то, что данные о вакцинированных жителях в систему вводятся в течение нескольких дней, этот результат еще может измениться. Например, после дополнения данных о вакцинированных в среду, 21 апреля, жителях выяснилось, что прививки получили 9370 человек. Это сейчас наибольшее число вакцинированных от Covid-19 жителей за день.