Пт, 23.04.2021
Надо радоваться тому, какой поганый контент есть в TikTok, потому что именно это и является той почвой и кровью, которая течет в жилах этой платформы. Как только оттуда уйдет вся кринжатина, плохость и любительский контент - площадка начнет стагнировать понемножечку. Стас Давыдов, видеоблогер
Стас Давыдов, видеоблогер

За прошедшие сутки подтверждено 683 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 4,5%

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 683 новых случая Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

  • двое в возрасте от 60 до 69 лет;
  • двое в возрасте от 70 до 79 лет;
  • двое в возрасте от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2094 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снова вырос - он составил 402,1 по сравнению с 400,7 случая на 100 000 жителей в четверг. 

В четверг, 22 апреля, тесты на Сovid-19 сдали 15 300 человек, доля положительных результатов составила 4,5%. 

Всего за время пандемии в Латвии Сovid-19 был подтвержден у 114 244 человек. 

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