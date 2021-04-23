За прошедшие сутки подтверждено 683 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 4,5%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 683 новых случая Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 683 новых случая Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
За время пандемии в Латвии умерло 2094 больных Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снова вырос - он составил 402,1 по сравнению с 400,7 случая на 100 000 жителей в четверг.
В четверг, 22 апреля, тесты на Сovid-19 сдали 15 300 человек, доля положительных результатов составила 4,5%.
Всего за время пандемии в Латвии Сovid-19 был подтвержден у 114 244 человек.