За прошедшие сутки подтверждено 683 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 4,5%

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

двое в возрасте от 60 до 69 лет;

двое в возрасте от 70 до 79 лет;

двое в возрасте от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2094 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снова вырос - он составил 402,1 по сравнению с 400,7 случая на 100 000 жителей в четверг.

В четверг, 22 апреля, тесты на Сovid-19 сдали 15 300 человек, доля положительных результатов составила 4,5%.