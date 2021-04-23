Пт, 23.04.2021
Я прям поражаюсь, какие сексистские вещи я говорил, какие расистские вещи я говорил. А сейчас - я прямо диаметрально за другие вещи. Стас Давыдов, видеоблогер
Стас Давыдов, видеоблогер
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Фото ⟩ В центре Риги "приземлилась" огромная пчела

ФОТО: Toms Norde

В Риге напротив Дома конгрессов жителей и гостей города уже несколько дней изумляет уникальная инсталляция "Пчела". Как оказалось, она символизирует важность ответственных действий для снижения загрязнения окружающей среды.

Инициатор кампании, Latvijas Zaļais punkts, отмечает, что отходы, которые попадают в окружающую среду или не перерабатываются должным образом, вызывают загрязнение. Это не только вредит здоровью человека и экосистеме в целом, но и способствует изменению климата. Несмотря на то, что более половины (60%) населения Латвии сортируют отходы, только 54% ​​пытаются уменьшить количество образующихся отходов.

За последние десять лет количество отходов, производимых одним жителем Латвии, увеличилось более чем на 100 кг - сейчас это 439 кг на одного человека в год.

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Известно, что пчелы опыляют 170 000 видов растений, обеспечивая пищу и выживание человечеству и 200 000 видов животных. По мере увеличения загрязнения окружающей среды дикие опылители умирают. Упадок и исчезновение пчел угрожают дальнейшему существованию человечества. Таким образом, чем меньше мы загрязняем окружающую среду, тем больше шансов выжить пчелам и всей экосистеме.

Галерея: Инсталляция напротив Дома конгрессов 

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