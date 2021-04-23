Фото ⟩ В центре Риги "приземлилась" огромная пчела

Инициатор кампании, Latvijas Zaļais punkts, отмечает, что отходы, которые попадают в окружающую среду или не перерабатываются должным образом, вызывают загрязнение. Это не только вредит здоровью человека и экосистеме в целом, но и способствует изменению климата. Несмотря на то, что более половины (60%) населения Латвии сортируют отходы, только 54% пытаются уменьшить количество образующихся отходов.
Известно, что пчелы опыляют 170 000 видов растений, обеспечивая пищу и выживание человечеству и 200 000 видов животных. По мере увеличения загрязнения окружающей среды дикие опылители умирают. Упадок и исчезновение пчел угрожают дальнейшему существованию человечества. Таким образом, чем меньше мы загрязняем окружающую среду, тем больше шансов выжить пчелам и всей экосистеме.
Галерея: Инсталляция напротив Дома конгрессов