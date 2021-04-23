В Беларуси чемпионку мира по плаванию Герасименю объявили в розыск

В Беларуси чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя, активно поддерживающая протестное движение и руководящая Белорусским фондом спортивной солидарности, а также исполнительный директор фонда Александр Опейкин объявлены в розыск в связи с обвинениями по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Об этом вечером в четверг, 22 апреля, сообщило белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на Следственный комитет (СК) страны.

С точки зрения СК, Герасименя и Опейкин "распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании (перед выборами президента Беларуси в 2020 году. - Ред.), о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества".

Герасименю и Опейкина обвиняют в "нанесении имиджевого и финансового урона", "подрыве престижа страны на международной арене" и "дискредитации руководства спортивной отрасли и государства. В сообщении пресс-службы ведомства указывается также, что оба обвиняемых связаны с переносом из Беларуси ряда крупных спортивных мероприятий.

Уголовное дело против Герасимени и Опейкина было возбуждено в Беларуси в начале апреля.

Александра Герасименя и протестное движение в Беларуси

Александра Герасименя - двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 в плавании на 50 и 100 метров вольным стилем, бронзовый призер Олимпиады-2016 в плавании на 50 метров вольным стилем, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы на "длинной" и "короткой" воде.

После президентских выборов 2020 года в Беларуси спортсменка активно поддержала оппозиционное движение. В октябре 2020 года она возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности и покинула страну, уехав в Вильнюс. Главной задачей фонда Герасименя называет финансовую, психологическую, организационную и другую помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий властей.