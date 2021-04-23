Плевался и пинал: в Лиепае агрессивный мужчина напал на сотрудников "Скорой"

Выяснилось, что NMPD получила вызов в Лиепаю, на улицу Лиела, где у входа в торговый центр лежал мужчина. Прибыв на место происшествия, медики подошли к мужчине и разбудили его, после чего он стал агрессивным, ругался нецензурными словами и пинал их ногой.

Сотрудники NMPD сели в автомобиль и сообщили о происшествии в полицию. Мужчина продолжал вести себя агрессивно, плюясь в сторону машины, пиная машину, колотя кулаками по лобовому стеклу, а затем отрывая щетку стеклоочистителя. После всего он убежал в сторону трамвайной остановки.

Сотрудники правоохранительных органов получили описание этого человека, и примерно через полчаса мужчина был задержан сотрудниками Лиепайской муниципальной полиции на улице Ригас возле Лиепайского автовокзала и доставлен в Государственную полицию.

Сотрудники Лиепайского участка Курземского регионального управления Госполиции возбудили дело об административном правонарушении за хулиганство и уголовное дело за повреждение автомобиля NMPD. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или временным лишением свободы, или принудительными работами, или денежным штрафом.