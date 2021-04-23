Кристап Порзиньгис повредил голеностоп в матче с "Лейкерс"

"Даллас" на своей площадке обыграл действующих чемпионов со счётом 115:110. Лучшим в составе хозяев был Лука Дончич, который набрал 30 очков. Порзиньгис провёл на площадке 29 минут и принёс своей команде 19 очков.

В третьей четверти латвийский баскетболист получил травму, когда пытался достать улетающий за боковую линию мяч. Порзиньгис покинул площадку во время тайм-аута, после чего медленно ушёл в раздевалку.

"Пока не могу сказать, насколько это серьёзно. Надеюсь, что всё не так плохо. Не думаю, что мы уже исключили возможность его участия в субботнем матче. В случае с травмами голеностопа многое становится понятно по состоянию на следующее утро", – приводит слова главного тренера "Далласа" Рика Карлайла ESPN.