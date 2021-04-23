Пт, 23.04.2021
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Алексей Навальный

Кристап Порзиньгис повредил голеностоп в матче с "Лейкерс"

Кристап Порзиньгис ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" Кристап Порзиньгис не смог доиграть матч с "Лос-Анджелес Лейкерс" из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

"Даллас" на своей площадке обыграл действующих чемпионов со счётом 115:110. Лучшим в составе хозяев был Лука Дончич, который набрал 30 очков. Порзиньгис провёл на площадке 29 минут и принёс своей команде 19 очков.

В третьей четверти латвийский баскетболист получил травму, когда пытался достать улетающий за боковую линию мяч. Порзиньгис покинул площадку во время тайм-аута, после чего медленно ушёл в раздевалку.

"Пока не могу сказать, насколько это серьёзно. Надеюсь, что всё не так плохо. Не думаю, что мы уже исключили возможность его участия в субботнем матче. В случае с травмами голеностопа многое становится понятно по состоянию на следующее утро", – приводит слова главного тренера "Далласа" Рика Карлайла ESPN.

В данный момент "Даллас" с 32 победами и 26 поражениями занимает шестое место в Западной конференции.

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