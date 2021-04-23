"Динамо" подписало лучшего бомбардира чемпионата Финляндии
Рижское "Динамо" в своих социальных сетях объявило о достигнутом соглашении со шведским нападающим Себастьяном Ваннстрёмом.
Рижское "Динамо" в своих социальных сетях объявило о достигнутом соглашении со шведским нападающим Себастьяном Ваннстрёмом.
30-летний форвард в минувшем сезоне представлял финский хоккейный клуб "Эссят", который выступает в Финской хоккейной лиге (Liiga). В регулярном чемпионате швед провёл 58 матчей, в которых забросил 33 шайбы и сделал 13 результативных передач.
Этот результат позволил Ваннстрёму стать лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии.
В 2010 году шведский нападающий был задрафтован под общим 44-м номером клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз". Правда, в сильнейшей лиге мира Ваннстрём так и не сыграл.
Три сезона нападающий провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где в 89 матчах регулярного чемпионата забросил 9 шайб и сделал 16 результативных передач.
Большую часть карьеры Ваннстрём провёл в Шведской хоккейной лиге (SHL), сыграв там 308 матчей (58 голов и 46 передач).