Пт, 23.04.2021
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Юрий Кушпело, актер и бывший телеведущий

"Динамо" подписало лучшего бомбардира чемпионата Финляндии

ФОТО: Tomi Vastamäki (www.liiga.fi)

Рижское "Динамо" в своих социальных сетях объявило о достигнутом соглашении со шведским нападающим Себастьяном Ваннстрёмом.

30-летний форвард в минувшем сезоне представлял финский хоккейный клуб "Эссят", который выступает в Финской хоккейной лиге (Liiga). В регулярном чемпионате швед провёл 58 матчей, в которых забросил 33 шайбы и сделал 13 результативных передач.

Этот результат позволил Ваннстрёму стать лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии.

В 2010 году шведский нападающий был задрафтован под общим 44-м номером клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз". Правда, в сильнейшей лиге мира Ваннстрём так и не сыграл.

Три сезона нападающий провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где в 89 матчах регулярного чемпионата забросил 9 шайб и сделал 16 результативных передач.

Большую часть карьеры Ваннстрём провёл в Шведской хоккейной лиге (SHL), сыграв там 308 матчей (58 голов и 46 передач).

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