"Динамо" подписало лучшего бомбардира чемпионата Финляндии

30-летний форвард в минувшем сезоне представлял финский хоккейный клуб "Эссят", который выступает в Финской хоккейной лиге (Liiga). В регулярном чемпионате швед провёл 58 матчей, в которых забросил 33 шайбы и сделал 13 результативных передач.

Этот результат позволил Ваннстрёму стать лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии.

В 2010 году шведский нападающий был задрафтован под общим 44-м номером клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз". Правда, в сильнейшей лиге мира Ваннстрём так и не сыграл.

Три сезона нападающий провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где в 89 матчах регулярного чемпионата забросил 9 шайб и сделал 16 результативных передач.