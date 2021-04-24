Видео ⟩ Как группа "Агата Кристи" спасла Михаила Шаца от гнева нетрезвого олигарха

Шац вспомнил, что на частном самолете они отправились в Ялту. Ему надо было вести день рождения. Именинника звали Макс. Больше артистам ничего не говорили. Тогда вместе с Михаилом на праздник заказали много других знаменитостей - Леонида Агутина и Анжелику Варум, группу "Агата Кристи" и других. Всего около 30 человек. Начало было запланировано на 7 часов вечера.

"Мы с женой Татьяной (Татьяна Лазарева - прим. редактора) спускаемся и видим: за столами, накрытыми на 400 персон, сидит 12 человек. Идет бухач. Главный подарок Максу сделали - огромная золотая чаша, инкрустированная рубинами, из которой он пил водку. И именинник быстро "набирает форму", глаза стеклянеют", - цитирует Михаила "Комсомольская правда".

Именинник прервал выступление Михаила Шаца и Татьяны. Вывел комика на улицу и подвел к бассейну.

"У около этого бассейна стояли около 15 автоматчиков... Когда мы вышли, они одновременно щелкнули затворами. Я не понял, что происходит. Но меня насторожило начало нашей беседы. Он подходит вплотную и говорит: "Че-то не смешно". Повторюсь, до этого я всего лишь поприветствовал зал. И я ответил: "Скоро будет смешно". Больше ничего придумать не мог в тот момент", = вспоминает артист.

Они вернулись обратно в зал, где было много людей. Сложившуюся ситуацию спасла группа "Агата Кристи".

"Ребята были на пике карьеры, как им казалось, и торчали по-черному... Оба брата (Самойловы - прим. редактора) пришли в невменько. И абсолютно совпали с Максом. И шоу с ними продолжалось часа два. Пели одни, потом с именинником, потом он пел сам", - вспоминает Михаил.

После музыканты даже продали виновнику торжества группу за миллион долларов. Правда, об этом потом все забыли.

Ранее супруга Михаила Татьяна Лазарева рассказала, почему ходит на митинги и больше не появляется на телевидении.