Прогиб засчитан: Лукашенко в Москве пришлось открыто стать на позицию Путина по Украине

В 2014 году, отмежевавшись от российской агрессии в Крыму и на Донбассе, Минск смог сыграл роль посредника, предложить площадку для переговоров и в итоге улучшить отношения с Евросоюзом и США. Но теперь Москва, "пользуясь ослаблением Лукашенко после прошлогодних протестов, стремится превратить Беларусь в услужливого сателлита".

Два вождя дружно раскритиковали Киев

В частности, были перемыты косточки президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 20 апреля артистично предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Российский президент заявил, что "в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР". Лукашенко подхватил: "Если они хотят с Донбассом разговаривать, можно и в Донбассе - пусть встречаются, правильно? Это же их дело".

Вдобавок из уст гостя прозвучало, что "Зеленскому уже пора научиться конкретно, дипломатично себя вести".

Заявления же украинских представителей о желании перенести переговорную площадку трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в иное место Лукашенко назвал "глупостью несусветной". И солидарно с Путиным заключил, что таким образом Киев хочет "похоронить минские соглашения".

Минск жертвует отношениями с Украиной, Западом, чтобы понравиться Кремлю

Можно вспомнить, что 20 апреля на встрече в Минске с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко вождь белорусского политического режима уже подыграл Кремлю, заявив, что в свое время российский президент делал украинскому руководству хорошие предложения по Донбассу, но та сторона отказалась. Лукашенко отметил тогда, что "политики украинские, руководство не самостоятельны" (надо понимать, зависят от США).

Заявления же Лукашенко на переговорах с Путиным выглядят как окончательный переход в фарватер Кремля в украинском вопросе.

В 2014 году, отмежевавшись от российской агрессии в Крыму и на Донбассе, Минск смог заметно улучшить отношения с Евросоюзом и США, начал выжимать внешнеполитические дивиденды из миротворчества и даже претендовать на статус "восточной Швейцарии", Хельсинки-2.

Теперь все эти достижения летят в тартарары. Москва, пользуясь ослаблением Лукашенко после прошлогодних протестов, стремится превратить Беларусь в услужливого сателлита.

В целом было заметно, что Лукашенко хочет понравиться Путину. Хвалебно отозвался о его послании Федеральному собранию. А также отметил, что глава правительства РФ Михаил Мишустин во время недавнего визита в Минск (куда был послан российским президентом для продвижения интеграции в налоговой сфере) выступил как академик, "получилось у него очень мощно".

Россия загоняет в налоговый капкан

На переговорах 22 апреля Лукашенко сообщил, что "мы двигаемся серьезно по союзным программам", "наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства". Судя по всему, речь идет о перелицованных дорожных картах "углубления интеграции", пакет которых Лукашенко не захотел подписывать в конце 2019 года.