Прогиб засчитан: Лукашенко в Москве пришлось открыто стать на позицию Путина по Украине

Как считают многие независимые эксперты, за идеей сближения (еще используются эвфемизмы "интеграция", "гармонизация") налоговых систем стоит желание Москвы де-факто перевести Беларусь на свой налоговый кодекс.
И для властей РФ теперь этот вопрос крайне важен как сильный способ привязать Беларусь к России покрепче без политических надстроек (созданию которых Лукашенко решительно противится). Недаром Путин посылал в Минск свою тяжелую артиллерию - премьера Мишустина, действительно доку в налоговой сфере.
И все же дело, похоже, продвигается трудно. Судя по реплике Лукашенко, налоговая тема обсуждалась и 22 апреля на переговорах с Путиным.
"Сейчас вопрос политической интеграции под зонтиком Союзного государства стоит не так остро, как стоял до конца 2019 года, Кремлю это уже не так интересно. Углубление же торгово-экономической интеграции просматривается как один из способов институционально удержать Беларусь в своей сфере влияния", - заявил в комментарии для Naviny.by директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий.
По его мнению, Кремль ставит вопрос так: если Минск хочет получить компенсацию за налоговый маневр в российской нефтянке, сохранить скидку на энергоресурсы, то он должен согласиться, в частности, "на единое, то есть, по сути, российское налоговое законодательство, а это в будущем предполагает и введение единой валюты".
Что осталось за кулисами?
О том, насколько плодотворно поговорили Лукашенко и Путин 22 апреля о дорожных картах, мы пока не знаем. Вряд ли точки над і расставлены. Надо думать, Минск в своем фирменном стиле будет стараться получить материальные выгоды авансом, в то же время сделав минимум уступок в плане договоренностей.
Перед этой встречей были прогнозы, что Путин настоит на размещении военной базы в Беларуси. Ее правитель долгое время отбивался от этой идеи. Но сейчас его позиция стала явно слабее. В том числе и под влиянием свежей истории о якобы предотвращенной попытке переворота, покушения на Лукашенко.
С этой историей он, пожалуй, попал в ловушку. Теперь у Кремля появился дополнительный аргумент в пользу своего военного присутствия в Беларуси (да и вообще дальнейшего ее движения под крыло Москвы) - иначе, мол, враги могут в итоге реализовать коварные замыслы.
Вполне вероятно также, что тет-а-тет Путин 22 апреля вел разговор и об управляемом транзите власти в Беларуси, таком варианте конституционной реформы, который расширял бы возможности российского воздействия на белорусскую политику.
Независимость Беларуси все глубже вползает в зону риска
В целом эти переговоры показывают, что Кремль стремится выжать максимум из той зыбкой ситуации, в которой оказался белорусский режим, проведя прошлогоднюю президентскую кампанию в брутальной манере и спровоцировав массовое недовольство граждан, посчитавших выборы сфальсифицированными.
В частности, мы видим, что руководство Беларуси вольно или невольно жертвует отношениями с Украиной ради того, чтобы заполучить расположение Кремля, от поддержки которого зависит состояние белорусской экономики и, более того, политическая судьба самого Лукашенко.
И в целом многовекторность внешней политики Минска на глазах усыхает. Отношения с ЕС и США обостряются, причем и здесь белорусское руководство явно стремится понравиться Москве, надеясь получить бонусы за нахождение в одном антизападном, антиамериканском окопе.
Наконец, игра в дорожные карты интеграции чревата новыми угрозами для белорусского суверенитета. Кремль, судя по всему, намерен решить вопрос контроля над Беларусью тихой сапой, через постепенный перевод соседней страны на российские институциональные рельсы.
У Лукашенко же в этой игре все меньше козырей. Да и в принципе обыграть империю в дорожные карты - задача нереальная. Независимость Беларуси все глубже вползает в зону риска.