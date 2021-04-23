Эксперт: Москва подготовила плацдарм для того, чтобы Беларусь перешла под геополитический контроль России

По мнению Павла Усова, руководителя Центра политического анализа и прогноза в Варшаве, Москва таким образом готовит почту, чтобы взять Беларусь под свой геополитический контроль: в этой логике "явно вражеские действия западных государств дают полное право России защитить своего союзника". Подробности - в "Брестской газете".

Павел Усов, доктор политических наук, руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), считает, что Москва подготовила информационный, идеологический и политический плацдарм для того, чтобы Беларусь полностью перешла под геополитический контроль России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, "дело о госперевороте" имело четкий политический замысел, связанный с реализацией целого ряда шагов, направленных на более сильную привязку Беларуси к России. А запустила этот процесс позиция президента России Владимира Путина, которую он озвучил во время послания Федеральному собранию.

Напомним, Путин заявил, что на Западе не замечают и не осуждают попытку госпереворота в Беларуси и покушения на Александра Лукашенко, делая вид, что ничего не происходит.

"Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Лукашенко. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, - ну это уже слишком, все границы перешли уже", - сказал президент России.

По мнению Усова, "дело о госперевороте" уже представлено как попытка агрессивных действий Запада против властей Беларуси с целью дестабилизации ситуации в стране и перспективой ее оккупации.

"Соответственно, явно вражеские действия западных государств дают полное право России защитить своего союзника", - рассуждает Усов.

По его словам, сейчас идет идеологическая и информационная подготовка для расширения российского военно-стратегического присутствия в Беларуси.

"Цель в том, чтобы показать, что именно Запад стоит за организацией политического кризиса в Беларуси, и что их деструктивная политика подтолкнула Лукашенко к радикальным действиям по защите суверенитета Беларуси с помощью России. И что в этом случае Москва вынуждена выступать как гарант безопасности для населения союзного государства", - считает политолог.

Он рассматривает два возможных сценария развития событий, в результате которых Беларусь привяжется к России: подписание всех дорожных карт по углубленной интеграции и размещение российского военного контингента (военной базы) на территории страны.

По его мнению, второй сценарий может произойти буквально за пару дней, потому что для его реализации есть все формальные основания, прописанные в Союзном договоре и в ряде других документов, которые касаются военно-стратегического сотрудничества двух стран.