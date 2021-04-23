Как белорусский режим душит независимую адвокатуру

Стоит обратить внимание на то, что о следственных действиях мы знаем со слов сотрудников правоохранительных органов, но не со стороны подозреваемых. Объяснение простое. Дело в том, что белорусская система фактически разгромлена. 16 апреля 2021 палата представителей приняла в первом чтении изменения в законе "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь". Главным нововведением законопроекта стало исключение такой формы адвокатской деятельности, как адвокатские бюро и адвокаты-индивидуалы. Теперь все адвокаты должны будут работать только в юридических консультациях, руководители которых согласуются с Минюстом Беларуси. Таким образом, фактически все адвокаты страны становятся подчиненными государству.

Первый раз с массовым лишением лицензий адвокатское сообщество столкнулось после выборов президента Беларуси в декабре 2010 года. Тогда протесты закончились жестоким разгоном и уголовными делами на оппозиционеров, а в течение 2011 года Минюст по разным причинам отобрал лицензии у семи защитников, напоминают "Сильные новости". К примеру, права заниматься адвокатской деятельностью лишились два адвоката арестованного кандидата Алеся Михалевича - сначала Олег Агеев, а затем и сменившая его Тамара Сидоренко.

Через десять лет все повторилось, но на новом уровне. Государство наказывает адвокатов за исполнение ими профессиональных обязанностей. В прошлом году лицензий были лишены адвокаты потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико и главы его предвыборного штаба Марии Колесниковой Александр Пыльченко, Максим Знак и Илья Салей. Более того, Знак и Салей были обвинены в попытках захвата власти.

19 февраля этого года была лишена адвокатской лицензии адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак. Как рассказала Казак изданию "Сильные новости", ее лишили лицензии "за совершение поступка, несовместимого с высоким званием адвоката". Также отобрали лицензию у адвоката, который защищал белорусских активистов, журналистов и правозащитников, Сергея Зикрацкого. А когда адвокаты собрались для того, чтобы проводить коллег, к ним нагрянул ОМОН. По мнению адвокатов, быстрый приезд милиции означает, что офисы адвокатских консультаций сейчас прослушиваются в режиме реального времени.

Судя по всему, перед тем как "выключить рубильник", белорусский режим пытался воздействовать на защитников через руководство профессиональных организаций. В марте правозащитный центр "Вясна" опубликовал аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктора Чайчица, подводит итоги года и предупреждает коллег - если адвокаты не перестанут "лезть в политику", то им придется подчиняться не органам адвокатского самоуправления, а приказам государства.