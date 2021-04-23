Торговые центры призывают правительство отменить ограничения

Измерения, проведенные исследователями из лаборатории гигиены и профессиональных заболеваний Рижского университета им Страдиня (RSU) с 15 по 20 апреля, подтверждают, что уровень углекислого газа (CO2) в торговых центрах составляет от 395 до 690 частиц на миллион (ppm), информируют авторы письма, поясняя, что, чем ниже уровень CO2, тем выше качество воздуха.

Письмо с результатами исследования направлено в Кабинет министров и Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В письме говорится, что

в случае игнорирования результатов исследования торговые центры рассмотрят возможность подачи судебных исков за искажение конкуренции.

Чтобы привлечь внимание к влиянию профессионально спроектированных и построенных систем вентиляции на уровень CO2 в торговых центрах, пять торговых центров - Alfa, Domina Shopping, Galleria Riga, Galerija Centrs и Origo - в сотрудничестве с исследователями RSU провели измерения CO2 в различных местах этих торговых центров, включая продуктовые и другие магазины, где разрешены продажи и где собираются покупатели.

Измерения показывают, что средний уровень CO2 в торговых центрах составляет 475 частиц на миллион, что является очень хорошим качеством воздуха. Для сравнения, в письме упоминается магазин подержанной одежды в центре Риги, которому в настоящее время разрешено работать. Там уровень CO2 достигает 989 ppm.

В письме торговые центры отмечают, что нынешние условия, при которых магазины с общей торговой площадью менее 7000 квадратных могут работать, не только искажают конкуренцию, но и увеличивают в открывающихся магазинах количество покупателей, которые при наличии такой возможности отправились бы в торговый центр.

В письме также подчеркивается, что большой разрыв возникает на межгосударственном уровне - в Литве и Эстонии торговые ограничения уже менее строгие, а с 3 мая в соседних странах в торговых центрах будут работать все магазины.