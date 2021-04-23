Болгария - страна с самой медленной вакцинацией в Европе. А что Латвия?

Последнее место в этом списке занимает Болгария, где первую дозу вакцины получили 8,8% взрослого населения.

На четвертом месте по количеству привитых жителей находится Эстония, где первую дозу вакцины получили уже 26,8% взрослого населения. В Литве первую дозу вакцины получили 24,1% взрослого населения.

Вторую прививку от Covid-19 в Латвии получили только 1,7% взрослого населения страны. По этому показателю в списке всех стран ЕС и ЕЭЗ Латвия занимает последнее место. Второе место с конца занимает Болгария, где вторую дозу вакцины получили 2,2% взрослого населения.

В свою очередь в Эстонии вторую дозу вакцины уже получили 8% взрослого населения, а в Литве вакцинацию завершили 8,4% жителей старше 18 лет.