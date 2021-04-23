Пт, 23.04.2021
Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас Алексей Навальный
Алексей Навальный

Болгария - страна с самой медленной вакцинацией в Европе. А что Латвия?

Страх перед вакцинацией. ФОТО: Parilov/ Shutterstock

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 в Латвии получили 10,4% взрослого населения страны, что по-прежнему является вторым самым низким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) на 18 апреля.

Последнее место в этом списке занимает Болгария, где первую дозу вакцины получили 8,8% взрослого населения.

На четвертом месте по количеству привитых жителей находится Эстония, где первую дозу вакцины получили уже 26,8% взрослого населения. В Литве первую дозу вакцины получили 24,1% взрослого населения.

Вторую прививку от Covid-19 в Латвии получили только 1,7% взрослого населения страны. По этому показателю в списке всех стран ЕС и ЕЭЗ Латвия занимает последнее место. Второе место с конца занимает Болгария, где вторую дозу вакцины получили 2,2% взрослого населения.

В свою очередь в Эстонии вторую дозу вакцины уже получили 8% взрослого населения, а в Литве вакцинацию завершили 8,4% жителей старше 18 лет.

Среди всех стран ЕС и ЕЭЗ медиана количества жителей, получивших первую дозу вакцины, составляет 23,3%, а получивших вторую дозу - 8,4%.

 
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