Пт, 23.04.2021
Я прям поражаюсь, какие сексистские вещи я говорил, какие расистские вещи я говорил. А сейчас - я прямо диаметрально за другие вещи. Стас Давыдов, видеоблогер
Стас Давыдов, видеоблогер
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"На каждый мой отказ мне делали засечку". Координатор штаба Навального рассказала о похищении и пытках

Координатор штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина была задержана в ночь на пятницу, 23 апреля, о чем она сообщила в своем Twitter. По ее словам, неизвестные мужчины увезли ее в поселок Широчанка в Ейском районе Краснодарского края России и там пытали, пишет "Медуза".

"Они заставляли меня глотать резиновую дубинку. Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много",

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- пишет Середкина.

Также она опубликовала фото изрезанной руки.

Леонид Волков, руководитель сети штабов Навального, в своем Twitter написал, что задержавшие Середкину говорили:

"Ты же любишь букву Н, мы ее будем на тебе вырезать".

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По какому поводу активистка была задержана, до сих пор неизвестно.

Позднее Середкина сообщила СМИ, что будет писать в полицию заявление о пытках. Она уточнила, что не имеет понятия, были ли эти люди полицейскими. По ее словам, похитившие были без формы, а все происходило в автомобиле. В МВД по Краснодарскому краю сообщили: "Сообщение проверяется - правда это или нет".

Напомним, в среду, 21 апреля в городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", на митингах задержали больше 1900 человек. На акции конкретно в Ростове-на-Дону были задержаны 12 человек.

Галереи: Протесты в поддержку Алексея Навального в России

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