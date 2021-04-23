"На каждый мой отказ мне делали засечку". Координатор штаба Навального рассказала о похищении и пытках

"Они заставляли меня глотать резиновую дубинку. Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много",
Также она опубликовала фото изрезанной руки.
Леонид Волков, руководитель сети штабов Навального, в своем Twitter написал, что задержавшие Середкину говорили:
"Ты же любишь букву Н, мы ее будем на тебе вырезать".
По какому поводу активистка была задержана, до сих пор неизвестно.
Позднее Середкина сообщила СМИ, что будет писать в полицию заявление о пытках. Она уточнила, что не имеет понятия, были ли эти люди полицейскими. По ее словам, похитившие были без формы, а все происходило в автомобиле. В МВД по Краснодарскому краю сообщили: "Сообщение проверяется - правда это или нет".
Напомним, в среду, 21 апреля в городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", на митингах задержали больше 1900 человек. На акции конкретно в Ростове-на-Дону были задержаны 12 человек.
Галереи: Протесты в поддержку Алексея Навального в России