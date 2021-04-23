"На каждый мой отказ мне делали засечку". Координатор штаба Навального рассказала о похищении и пытках

"Они заставляли меня глотать резиновую дубинку. Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много",

Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке Засечек у меня много. pic.twitter.com/YLYm52JMUW

"Ты же любишь букву Н, мы ее будем на тебе вырезать".

Позднее Середкина сообщила СМИ, что будет писать в полицию заявление о пытках. Она уточнила, что не имеет понятия, были ли эти люди полицейскими. По ее словам, похитившие были без формы, а все происходило в автомобиле. В МВД по Краснодарскому краю сообщили: "Сообщение проверяется - правда это или нет".