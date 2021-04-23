Думпис: нагрузка на больницы может увеличиться до критической

Его беспокоит не только рост заболеваемости Covid-19, но и заполненность коек в латвийских больницах, особенно в университетских больницах.

Число пациентов с Covid-19 остается высоким в течение нескольких месяцев, но, по словам Думписа, в настоящее время растет количество и других пациентов, особенно тех, которые не получали плановую помощь и сейчас срочно госпитализированы.

"Следует понимать, что из-за плохой ситуации с Covid-19 в течение как минимум шести месяцев в Латвии не оказывалась достаточная плановая помощь.

Особую озабоченность вызывает текущая занятость коек интенсивной терапии. Если заболеваемость Covid19 увеличится, нагрузка на больницы возрастет до критического уровня", - предупреждает Думпис.

В то же время, по его словам, есть признаки перегрузки и утомления медперсонала, так как система здравоохранения уже полгода работает в экстренном режиме. Поэтому, по его мнению, нынешняя ситуация в больницах может стать главной причиной усиления мер безопасности.

На вопрос, следует ли рассматривать введение каких-либо мер безопасности, инфекционист ответил, что,

судя по мировому опыту, наибольший эффект имеют не "протоколы безопасности", а ограничения мобильности людей.

Однако в некоторых странах этот подход оказался проблематичным из-за общественных настроений и политической нерешительности, добавил Думпис.

Он также сомневается, что нынешний рост заболеваемости является результатом пасхальных праздников. "Я думаю, что значительно увеличилась мобильность людей и количество контактов, потому что кажется, что ограничения соблюдаются все меньше и меньше", - сказал специалист.

На вопрос, какую роль в увеличении заболеваемости сыграло открытие небольших магазинов, инфекционист ответил, что об этом трудно судить, но, безусловно, это способствовало более активному передвижению людей. Думпис также добавил, что вряд ли во всех небольших магазинах есть хорошие системы вентиляции, что является фактором риска передачи вируса.

С другой стороны, Думпис считает, что потепление скорее будет способствовать снижению заболеваемости.