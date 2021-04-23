Думпис рассказал, что нужно сделать, чтобы положить конец пандемии

Думпис сказал, что эпидемиологическая ситуация не улучшается.

"Текущая ситуация очень сложная, и в Латвии очень высока заболеваемость Covid-19", - сказал он.

Кумулятивный показатель за 14 дней составляет более 400 случаев на 100 000 населения третий день подряд. Три недели назад правительство решило, что, если заболеваемость будет ниже 400, можно будет предпринять шаги для облегчения ситуации.

"Прирост есть, но насколько он большой, мы увидим только в конце этой недели-начале следующей. Не стоит опасаться только Пасхи, у нас много, что открыто, много, что происходит, есть пробки, мобильность людей значительно увеличилась, поэтому больше лучше не стоит говорить об эффекте Пасхи, а о той жизни, которая сейчас есть у людей в Латвии", - сказал Думпис.

Ранее эксперты прогнозировали, что к концу мая в Латвии уровень заболеваемости может достичь уровня ниже 250 случаев на 100 000 населения.

Главный инфектолог страны, ссылаясь на опыт других стран, сказал: "Выход из пандемии - сочетание строгих ограничений и высокого охвата вакцинации".

"Мы стоим на месте уже четыре месяца и не можем принимать решения. Эти решения очень серьезные, это движение должно быть серьезно ограничено, и именно это сделали Великобритания и Израиль. Заболеваемость резко упала не из-за прививок, а из-за "локдауна", а уже высокий охват вакцинации не позволяет болезни вернуться", - сказал он.

Имант Паэглитис, председатель правления Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS), рассказал о ситуации: "Если в начале года мы подсчитали, что в тяжелом состоянии в интенсивную терапию попадает каждый 10-й пациент, то теперь это 15%, поэтому нагрузка на места в интенсивной терапии очень высока".