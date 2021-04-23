При въезде в Латвию из Великобритании соблюдать самоизоляцию будет не нужно

Долгое время только Ватикан и Исландия входили в список "безопасных стран", составленный SPKC, а после возвращения в Латвию из других стран необходимо соблюдать самоизоляцию. Теперь в список "безопасных стран" вернулась Великобритания, в которой до сих пор была лучшая доступность вакцин против Covid-19 в Европе и, следовательно, самая успешная кампания вакцинации.

Порог самоизоляции в Латвии в настоящее время установлен на уровне 50 случаев на 100 000 жителей. Среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) только Ватикан и Исландия имеют более низкие показатели. Однако, спустя долгое время этот показатель в Великобритании опустился ниже 50, достигнув 41,8 на 100 000 населения.

Самоизоляция в Латвии должна соблюдаться при возвращении из Эстонии, Монако, Андорры, Чехии, Словении, Испании, Словакии, Франции, Швеции, Мальты, Люксембурга, Нидерландов, Литвы, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Польши, Кипра, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Хорватии, Лихтенштейна, Венгрии, Дании, Финляндии, Португалии, Ирландии, Сан-Марино и Норвегии. 9

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при въезде из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии. Эти страны входят в число тех, кому разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

При въезде в Латвию из других стран мира, не указанных в списках, необходимо соблюдать самоизоляцию.

SPKC по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, потому что посещение других стран считается фактором высокого риска - в некоторых странах наблюдается рост не только заболеваемости, но и циркулирование других видов вирусов, которые еще не зарегистрированы в Латвии.