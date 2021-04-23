Новая информация о последних обнаруженных случаях коронавируса в Латвии

239 новых инфицированных были зарегистрированы в Риге, всего за последние 14 дней в столице заразились2570 человек.

Вчера в Тукумском крае было выявлено 26 новых случаев заражения, общее количество заболевших увеличилось до 141 жителя за последние две недели, 25 новых случаев зарегистрировано в самоуправлении Огре, общее количество случаев увеличилось до 226 жителей за две недели.

Вчера в Елгаве было обнаружено 24 новых случая заражения, а общее число случаев за последние две недели упало до 410.

В Лиепае зарегистрировано 23 новых случая заражения, общее количество за последние две недели увеличилось до 195.

В последний день в Даугавпилсе было зарегистрировано 19 новых случаев заражения, в Юрмале и Елгавском районе - по 14, в Резекне - 13, а в Вентспилсе и Краславском районе - по десять. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2570, Елгаве - 410, Даугавпилсе - 286, Огрском районе - 226, Лиепае - 195, Резекне - 164, Юрмале - 161, Тукумском районе - 141, а в Резекне и Саласпилсском районе - по 130 жителей. В то же время в муниципалитетах Нерета и Виесите за последние 14 дней случаев заражения Covid-19 не зарегистрировано.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневный совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составляет 402,1 случая.

В настоящее время в 47 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 16 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней после изменений, произошедших в последний день, оно является самым высоким в Вецпиебалге, Яунпилсе, Зилупе, Скрунде, Аглоне, Малпилсе, Алое, Сее, Руйенском крае, Елгаве, Огре, Риебини, Царникава, Беверинском и Озолникском краях.

Двухнедельный уровень заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, позволяющим сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением, и он не указывает конкретное количество случаев.

Из новых случаев, зарегистрированных в предыдущий день, 125 - в возрасте от 30 до 39 лет, 114 - в возрасте от 40 до 49 лет, 110 - в возрасте от 50 до 59 лет, в других возрастных группах случаев меньше.

Согласно информации, собранной Центром профилактики и контроля заболеваний, уже сообщалось, что за последний день в Латвии было выявлено 683 случая Covid-19, получены сообщения о шести случаях смерти.

Кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии за две недели на 100 000 населения снова вырос с 400,7 до 402,1 случая. В последнее время самый низкий показатель был 7 апреля - 330,6.

Всего в Латвии зарегистрировано 114 244 случая заражения Covid-19. По оценкам агентства LETA, за последние две недели было зарегистрировано 7670 случаев Covid-19, остальные считаются переболевшими.

Из умерших в прошлый день пациентов с Covid-19 двое были в возрасте от 60 до 69 лет, двое - от 70 до 79 лет и двое - от 80 до 89 лет.

На данный момент в Латвии умерло 2094 человека с Covid-19.