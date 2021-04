Главное за 23 апреля ⟩ Латвия высылает российского дипломата, Навальный прекращает голодовку и мега-пчела в Риге

Почитать, чтобы отвлечься:

"Мне прямо стыдно": Стас Давыдов о том, что было не так в "This is Хорошо" и почему он так и не перебрался в Россию. На шоу "This is Хорошо", созданном несколькими латвийцами, выросло как минимум одно поколение. В центре проекта всегда соавтор и его лицо - Стас Давыдов. Многие вспоминают этот проект исключительно с теплом, канал все еще живет, пришли новые форматы, но есть то, за что Стасу до сих пор действительно стыдно.