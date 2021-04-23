Главное за 23 апреля ⟩ Латвия высылает российского дипломата, Навальный прекращает голодовку и мега-пчела в Риге

События дня:

Латвия высылает российского дипломата. Литва и Эстония поступают так же. "В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушений Венской конвенции Латвия решила выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей земле, а также на территории своих партнеров и союзников", - написал Ринкевич в микроблоге Twitter.

Полиция: по делу об убийстве Беззубова задержаны несколько человек. За десять дней непрерывной работы по уголовному процессу было допрошено 46 свидетелей, опрошено более 200 человек, проведен 21 обыск по нескольким адресам и объектам в Латвии, назначено 19 комплексных экспертиз, получено очень большое количество видеозаписей, в том числе с видеорегистраторов, которые тщательно проверяются и анализируются, сообщает полиция.

Алексей Навальный объявил, что выходит из голодовки. "С учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня, и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", - написал оппозиционер. Навальный добавил, что одним из аргументов в пользу прекращения голодовки стало ее объявление другими людьми в знак солидарности с ним, в том числе пострадавшими во время теракта в Беслане.

Минюст России внес "Медузу" в список СМИ-иноагентов. Издание зарегистрировано в Латвии. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко сообщила, что Минюст РФ никак не уведомил издание о внесении в реестр иноагентов: "Узнала 5 минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали". В свою очередь Русской службе BBC она заявила: "Сказать, что это неожиданно, не могу. Сказать, что это приятно, тоже не могу".

Коронавирус:

При въезде в Латвию из Великобритании соблюдать самоизоляцию будет не нужно. Долгое время только Ватикан и Исландия входили в список "безопасных стран", составленный SPKC, а после возвращения в Латвию из других стран необходимо соблюдать самоизоляцию. Теперь в список "безопасных стран" вернулась Великобритания, в которой до сих пор была лучшая доступность вакцин против Covid-19 в Европе и, следовательно, самая успешная кампания вакцинации.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 683 новых случая Covid-19, скончались шесть человек. Доля положительных тестов - 4,5%, увеличилось количество госпитализированных. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снова вырос - он составил 402,1 по сравнению с 400,7 случая на 100 000 жителей в четверг.

Вакцинация приоритетных групп на выходных: свободных мест не осталось. В пятницу и субботу, 23-24 апреля, в нескольких крупных центрах вакцинации жители из открытых на данный момент приоритетных групп получат возможность пройти вакцинацию вакциной Pfizer/BioNTech, предварительно зарегистрировавшись и выбрав конкретное место и время на manavakcina.lv. Свободных мест на вакцинацию в предстоящие выходные не осталось ни в одном из городов - Риге, Даугавпилсе, Юрмале, Вентспилсе и Цесисе.