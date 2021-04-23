В Тукумсе, возможно, облили горючей жидкостью и подожгли человека

Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что в пятиэтажном доме в Тукумсе горела куча одежды и пострадали два человека, но один из пострадавших подчеркнул, что это неверная интерпретация случившегося, поскольку на самом деле один из пострадавших был подожжен при помощи горючей жидкости.

Пострадавший обвинил в нападении мужчину, который, ведомый "своим воображением или мотивами гомофобии" многократно угрожал обоим пострадавшим, а также требовал, чтобы молодые люди, живущие в квартире, "уехали из города".

Об угрозах было сообщено в полицию.

Прошлой ночью на одного из мужчин напали, его облили горючей жидкостью и подожгли, рассказал потерпевший, который сам получил ожоги, пытаясь потушить друга. Тяжелораненого мужчину доставили в ожоговый центр в Риге, где его поместили в реанимацию с ожогами 85% тела.

"Мы сообщили об этих угрозах и в полицию, и на работу соседа, но никакой реакции не последовало… Нужно было ждать, пока человек будет искалечен или убит!?… И теперь, как мне по телефону рассказала мама, полиция все представляет так, будто друг хотел покончить жизнь самоубийством", - рассказал изданию потерпевший.

Начальник Тукумского районного отделения полиции Янек Бахс подтвердил, что "в результате пожара пострадали два человека", возбуждено уголовное дело и проводится расследование для выяснения обстоятельств происшествия.

На вопрос о ранее высказанных угрозах потерпевших Бахс подтвердил, что о них сообщили в полицию, но после проверки информации было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и это решение не было обжаловано.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич заявил, что "как и любое преступление, это должно быть тщательно расследовано, а виновный должен быть наказан. Если оно произошло из-за нетерпимости, то этот увеличивает его серьезность. В Латвии нет и не может быть места для таких злодеяний".

Kā jebkurš noziegums, arī šis ir rūpīgi jāizmeklē un vainīgais jāsoda. Ja tas noticis neiecietības dēļ, tad šis aspekts pastiprina tā smagumu. Latvijā nav un nevar būt vietas šādām nelietībām ❌



Tukumā, iespējams, noticis naida noziegums https://t.co/YfnjwBskZR — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 23, 2021

Глава NMPD Лиене Ципуле также выразила надежду, что Государственная полиция сможет раскрыть это преступление в кратчайшие сроки.

Gribu paļauties uz @Valsts_policija, ka šis noziegums tiks atklāts visīsākajā laikā! Prātam neaptverami ...

Tukumā, iespējams, noticis naida noziegums: ar degšķidrumu apliets un aizdedzināts vīrietis https://t.co/LliXJVU13o — Liene Cipule (@LieneCipule) April 23, 2021

Общество Mozaīka указывает, что гомофобные нападения и инциденты являются явным результатом политики некоторых политиков и организаций, основанной на ненависти.