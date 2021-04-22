Киев следит за отводом российских войск

В Министерстве обороны России заявили, что Черноморский флот вернул более 20 своих кораблей на базы после учений в района аннексированного Крыма. В ведомстве утверждают, что для вывода из Крыма воздушно-десантных войск задействуют около сорока воинских эшелонов и более 30 авиарейсов. В Симферополе завершена погрузка людей и техники.