Пт, 23.04.2021
Надо радоваться тому, какой поганый контент есть в TikTok, потому что именно это и является той почвой и кровью, которая течет в жилах этой платформы. Как только оттуда уйдет вся кринжатина, плохость и любительский контент - площадка начнет стагнировать понемножечку. Стас Давыдов, видеоблогер
Стас Давыдов, видеоблогер

Киев следит за отводом российских войск

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Лечащие врачи Алексея Навального опубликовали заявление с требованием срочно перевести его в московскую больницу
  • Координаторов штабов Навального и активистов преследуют по всей России, а российский Минюст включил еще два медиа в реестр СМИ-иностранных агентов
  • Украина просит международных партнеров продолжать следить за ситуацией у восточных границ страны
  • 26 апреля исполнится 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС

В Министерстве обороны России заявили, что Черноморский флот вернул более 20 своих кораблей на базы после учений в района аннексированного Крыма. В ведомстве утверждают, что для вывода из Крыма воздушно-десантных войск задействуют около сорока воинских эшелонов и более 30 авиарейсов. В Симферополе завершена погрузка людей и техники. 

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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