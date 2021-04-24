Знаки Зодиака, которых в мае 2021 года ждет удача

В мае негативную силу будет набирать ретроградный Плутон, а 23 мая к нему присоединится Сатурн. Кроме того, 26 мая пройдет полное лунное затмение. Словом, грядущий месяц - это время, о котором можно сказать "день ото дня не легче". Проблемы будут прибавляться, но представители перечисленных ниже знаков Зодиака смогут с ними справиться лучше других.

Близнецы

Близнецам глобальные перемены частенько идут лишь на пользу.

Эти люди не любят уныние и стабильность. Именно поэтому их можно назвать одними из самых счастливых в мае.

Да, будут трудности, но появятся и новые возможности, приключения. Близнецы смогут от души насладиться новыми эмоциями, знакомствами.

Творческих представителей этого знака ожидает очередное вдохновение. Это будет период обретения новых сил.

Рак

Раки будут готовы к проблемам. Их энергетический запас повысится, так как весь май Марс будет находиться в их знаке. Это очень благоприятное положение, которое как раз подходит для того, чтобы принимать удары судьбы и справляться с трудностями.

Стойкость и сила духа Раков поможет им остаться на плаву в любой сфере жизни. Дилеммы, споры и различного рода негатив не смогут сокрушить силу воли этих людей.

Стрелец

Стрельцы живут в постоянном напряжении, чувствуя себя при этомкак рыбы в воде. В мае им можно не бояться никого и ничего, потому что большинство недоброжелателей будут заняты своими личными проблемами.

Это значит, что Стрельцам удастся за это время взять инициативу в свои руки и добиться успехов. У них получится выйти победителями, но при этом сохранить большую часть энергии на другие дела.

Водолей

Водолеи - люди, которые весьма креативно подходят к решению любых проблем. В мае их ожидает немало проблем, но они с ними справятся, причем так, что смогут произвести правильное впечатление на потенциальных партнеров и работодателей.

В любви ситуация аналогичная. Любые неурядицы в отношениях обернутся для Водолеев чем-то позитивным.